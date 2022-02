Lutto a Demonte per la morte dell'ex sindaco Gian Mario Bertarione

Lutto a Demonte e in valle Stura per la scomparsa dell'ex sindaco Gian Mario Bertarione, architetto di 75 anni. È stato primo cittadino dal 2001 al 2006, e fu protagonista di clamorose proteste contro il passaggio dei mezzi pesanti nel centro del paese per chiedere la circonvallazione. Era malato da tempo e si è spento ieri, lunedì 14 febbraio, nella sua abitazione di Cuneo in via Mistral.

Originario del capoluogo, si dedicò in particolare all'architettura montana progettando e ristrutturando diversi rifugi alpini: Remondino, Dante Livio Bianco, Soria e Bozano in valle Gesso e Garelli in valle Pesio.

Appassionato di alpinismo e scialpinismo, fu presidente del Cai di Cuneo negli anni '80, occupandosi a lungo della manutenzione dei rifugi della sezione.

“Un grande uomo che ha dato tanto a Demonte”, commenta il vice sindaco Mario Ventino Borromeo.

Lo ricorda il Cai di Mondovì sulla pagina facebook: “Il presidente, il Consiglio Direttivo e i soci tutti del CAI Mondoví partecipano al dolore della famiglia Bertarione per la perdita del caro Gian Mario, amico storico del sodalizio CAI e progettista del nuovo rifugio “Garelli”, appartenente alla nostra sezione. Ciao Gian, un pensiero da quassù”.



Gian Bertarione lascia la moglie Luisa (insegnante di educazione artistica in pensione), i figli Andrea con Stefania ed Elena con Marco, i nipoti Michele e Massimo, e la sorella Giuliana.

I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Demonte mercoledì 16 febbraio alle 15.

Il rosario sarà recitato oggi, martedì 15 febbraio alle 18 nelle parrocchie di Demonte e di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.