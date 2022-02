Il carroattrezzi per scooter è uno di quei servizi definiti di soccorso stradale che può essere molto utile nel caso in cui il veicolo va in panne, cosa che purtroppo può succedere e quindi c'è bisogno di richiamare questo tipo di intervento di queste ditte specializzate. Infatti purtroppo può succedere che anche se il mezzo è nuovo mentre siamo in strada, magari in una statale, lo scooter vada in avaria,si fermi e non riparta.

Ovviamente è una cosa che può succedere molto più facilmente se il veicolo è vecchio però non si sa mai. Ma aldilà di questo si tratta di una situazione difficile soprattutto se ci si trova su percorsi accidentati o magari sotto la pioggia e col traffico e quindi non bisogna farsi prendere dal panico e si deve chiamare il soccorso stradale.

Questo tipo di soccorso stradale è dedicato proprio a scooter e moto e prevede sia il prelievo che la rimozione del veicolo dalla carreggiata che verrà quindi trasportato in un'officina che è abilitata a questo tipo di lavori . Anzi in determinati casi sono proprio le officine a mettere a disposizione, come servizio per chi usa una moto o uno scooter un carroattrezzi ,che avranno anche sia un servizio mobile che addirittura uno scooter sostitutivo.

La cosa molto particolare di questo tipo di servizio trasporto ,che possiamo trovare su scala regionale che nazionale, è che viene utilizzato non solo in caso di avaria ma anche semplicemente quando bisogna spostare una moto da un punto un altro.

Le modalità con cui viene erogato un servizio di carroattrezzi

Date le particolari circostanze in cui viene contattato il pronto soccorso stradale, esso non dorme mai, nel senso che è sempre attivo sette giorni su sette, anche i giorni festivi che spesso sono quelli più trafficati, soprattutto destate quando ci sono gli spostamenti per andare al mare e quando i motociclisti sfruttano di più il bel tempo per potersi godere la loro passione per la moto.

Oltre ai sette giorni su sette, è possibile chiamare il carroattrezzi anche in orario notturno perché lavora 24 ore su 24

In genere i ciclomotori e motocicli non vengono trainati ma vengono direttamente caricati su un pianale per essere trasportati in orizzontale all’officina più vicina.

Ciò non significa che il proprietario del veicolo dovrà necessariamente sistemare da capo a piedi la sua moto, basterà semplicemente riuscire a farla ripartire per poi decidere come comportarsi di conseguenza.

Avere a portata di mano il numero del pronto soccorso stradale può essere estremamente utile in tante circostanze, anche quando ci accorgiamo noi che qualcun altro che è sulla strada è in stato di difficoltà: invece di fare delle mosse avventate, cercando di risolvere la situazione tramite il proprio mezzo, ci si può mettere nelle mani di professionisti che sono incaricati di soccorrere le persone in difficoltà con il proprio scooter o la propria moto.

È sempre bene seguire le regole che sono studiate appositamente per la sicurezza di tutti, piuttosto che prendere iniziative in questo ambito.