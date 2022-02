Cosa aspettarsi dal Metaverso di Zuckerberg?

Nel 2003 un giovanissimo studente di Harvard, Mark Zuckerberg, era destinato a cambiare il mondo con il suo “Facemash”. Quella che doveva essere una piattaforma virtuale dedicata ai soli studenti della prestigiosa università americana è diventata,poi, Facebook, il social network che abbraccia milioni di persone su internet, in tutto il mondo. Da allora tutto è cambiato e tutto ancora sta cambiando.Si sa, in un mondo che corre a ritmi frenetici, bisogna stare al passo con la tecnologia e puntare a stupire sempre di più. Le grandi ambizioni però, necessitano di grandi investimenti per puntare ad enormi successi. Così l’imprenditore statunitense ha annunciato, lo scorso ottobre, la sua rivoluzione futuristica: Meta.

Meta, la rivoluzione futuristica dell’incontro e del gioco.

Il Metaverso è la versione futuristica di Facebook, una realtà virtuale che ripropone quella reale, la prossima frontiera della rivoluzione digitale. Nel sogno di Zuckerberg il Metaverso è il tipo di luogo in cui tutti sono immersi in una realtà virtuale. Ben più virtuale di Facebook però. Infatti ogni utente sarà in grado di teletrasportarsi, far accadere cose solo pensate ed oltrepassare i limiti del mondo fisico, in un viaggio avventuroso ed entusiasmante nel digitale tutto attraverso un avatar che sia fedele alla nostra immagine. Invece di un normale schermo bidimensionale, gli utenti navigheranno in un mondo 3D, in cui l’interazione con altri, con le cose, con i luoghi, sarà totalmente modificata.

Pensiamo ad esempio ad una riunione a Londra con un aereo perso per un ritardo: nessun dramma nel Metaverso, il nostro Avatar sarà in grado di essere ovunque anche se si è seduti sul divano di casa.

La realtà migliorata a cui ambisce il re di Facebook pone sullo stesso piano una rivoluzione della tecnologia ma anche del settore videogames e dei giochi online che negli ultimi anni hanno subito già importantissime evoluzioni in termini di innovazione e, perché no, anche di fatturato.

Come possiamo immaginarle le slot nel mondo Meta? Sarà possibile rispettare i desideri dei clienti e, soprattutto, le loro abitudini? Sicuramente iniziando con un grande ingresso al Casinò e poi con il sedersi a dei tavoli da gioco “veri” ed un croupier pronto ad accettare le scommesse del nostro avatar. Al pari del mercato statunitense, il gambling è ormai una realtà consolidata anche nei nostri mercati europei e sicuramente entrerà nella rete della realtà simulata e offrirà esperienze di gioco insostituibili.Si parla di un upgrade delle piattaforme di slot online senza precedenti, qualcosa che fino a qualche anno fa superava persino la nostra immaginazione.

Già nell’ultimo decennio i casinò online hanno fatto passi da gigante sia in termini di grafica che di utilizzo del cash. Che sogno sarebbe essere un avatar che paga la sua sessione di gioco in criptovalute? Un sogno che potrebbe realizzarsi in breve termine.

Gaming, realtà virtuale e moneta virtuale, un’evoluzione che solo una tecnologia futuristica poteva pensare e, presto, realizzare, con anche una particolare attenzione alle questioni legate alla privacy. Ovviamente tutto questo costerà un enorme dispendio di capitali economici ed umani che vorrà comunque dire creare un’opportunità lavorativa per almeno dieci mila persone.

Diremo dunque addio ai nostri tavoli da poker 2D? Potrebbe essere una possibilità. In questo rebrand in piena regola ognuno di noi potrà essere protagonista di un cambiamento epocale.Questo perché Metaverso riguarderà la realtà tutta per come la conosciamo e punterà a non lasciar fuori nessun aspetto del nostro quotidiano comprendendo una vastissima gamma di attività, o forse tutte.

Sarà quindi una naturale conseguenza assistere a cambiamenti sostanziali anche in questi settori, con l’aggiunta di una realtà 3D che staccherebbe l’utente dal classico modo di giocare per sfruttare al massimo gli spazi della nuova realtà parallela. Insomma con Metaverso saremo in grado di sentirci presenti in ogni luogo, proprio come se fisicamente fossimo lì, con un “mini me” che non conosce limiti spazio temporali. Sembra di essere immischiati tra un romanzo di fantascienza ed un sogno ma la verità è che questa realtà virtuale punterà a far sembrare tutto il più reale possibile.

L’utilità del Metaverso sarà quindi quella di poter lavorare, viaggiare, giocare, come fossimo davvero nel mondo reale ma con molto meno stress. Questo aiuterebbe ad ottimizzare non solo la gestione del lavoro ma anche del tempo libero. Certo non saremmo propriamente noi a svolgere tutta una serie di azioni ma queste avverranno davvero perché il presupposto principale è l’essere connessi.

Conclusioni

Il Metaverso potrebbe davvero essere la svolta decisiva per il play to earned il gambling sebbene ci vorranno almeno altri cinque anni per vedere realizzarsi il sogno di Zukergerb. Che poi tanto sogno non è considerato che nei piani dell’informatico c’è già qualcosa di concreto che va oltre anche tutte le accuse che negli ultimi anni gli sono state rivolte. Nel 2014 infatti ha acquistato Oculus, una piattaforma per realtà virtuale costata due miliardi di dollari. In questi sette anni, team di ingegneri hanno lavorato costantemente per perfezionarne la performance in termini di innovazione e contenuti. Non è un caso che moltissime aziende abbiano investito in tecnologie 5G per assicurarsi già un minimo di connessione performante. Forse il tema contenuti sarà il vero problema di un casinò con slot giocabili da avatar: le variegate aspettative degli utenti potrebbero cozzare con il movimento della realtà virtuale rappresentata. Questo potrebbe ridurre o completamente disattendere i desideri dei giocatori. Sarà comunque una lunga strada e sicuramente non sempre facilmente percorribile. Se tutto ciò si realizzasse i suoi ideatori scriverebbero una pagina importante nella storia dell’umanità.