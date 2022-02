I 15 lavori del futuro che puoi imparare online - e guadagnarti da vivere

Il futuro del lavoro sembra un mondo online, dove la maggior parte dei lavori saranno fatti da computer piuttosto che da persone. Ma non preoccupatevi! Questo articolo compila 15 professioni del futuro secondo Depositphotos che puoi imparare online e guadagnarti da vivere. Dai un'occhiata a queste opzioni di carriera che sono perfette per te.

15 lavori del futuro

Puoi imparare online Il futuro del lavoro sembra un mondo online, dove la maggior parte dei lavori saranno fatti da computer piuttosto che da persone. Ma non preoccuparti! Questo articolo ha i 15 lavori del futuro che puoi imparare online e in cui puoi guadagnarti da vivere. Dai un'occhiata a queste scelte di carriera che sono perfette per te.

Non tutte le carriere esisteranno tra 20 anni, ma ci sono alcune professioni che avranno un enorme successo man mano che più persone si sposteranno online.

1. Specialista di marketing digitale

Tra 20 anni, gli specialisti di marketing digitale gestiranno le relazioni con i clienti e l'immagine del marchio su Facebook, Youtube e altre piattaforme di social media. Questo lavoro è già previsto essere una delle carriere in più rapida crescita. È anche relativamente facile da imparare perché usa canali digitali che utilizzano abilità simili a quelle necessarie per i metodi di marketing tradizionali come la pubblicità in TV o alla radio.

2. Specialista di sicurezza informatica

Gli specialisti della sicurezza informatica stanno diventando una parte vitale di qualsiasi azienda oggi, perché vengono violati ogni giorno e hanno bisogno di risolvere il problema rapidamente in modo che i loro clienti rimangano al sicuro dagli hacker. La domanda di professionisti della sicurezza informatica è destinata a crescere del 27% solo nei prossimi 10 anni!

3. Analista di dati

Gli analisti sono necessari in quasi tutti i campi, dalla finanza all'istruzione e alla sanità, alle vendite al dettaglio e oltre. Ma il futuro è luminoso per gli analisti di dati perché il loro set di abilità è così critico per le aziende in ogni settore, tanto che alcune aziende devono avere il 100% di analisti addestrati nel personale!

Quali sono questi lavori?

Parleremo di 11 lavori del futuro che puoi imparare online e in cui puoi guadagnarti da vivere. Questi sono i tipi di carriere che probabilmente esisteranno nei prossimi anni se continueremo ad allontanarci dai lavori tradizionali e verso un mondo digitale. Ecco una breve panoramica di tutti e 11:

Sviluppatore web

Scienziato dei dati

Progettista di realtà virtuale

Analista di sicurezza informatica

Artista 3D

Futurista

Ingegnere dell'apprendimento automatico

Designer UX

Minatore di dati (o scienziato dei dati)

Ingegnere inverso

Progettista di giochi

Quanto pagheranno questi lavori?

- Manager di marketing online: 75.000 dollari all'anno.

- Sviluppatore di realtà virtuale: 110.000 dollari all'anno.

- Creatore di giochi 3D: 93.000 dollari all'anno.

- Creatore di contenuti digitali: 61.300 dollari all'anno.

In che modo questi lavori sono diversi dalle altre carriere?

In questo articolo, abbiamo esaminato i 15 lavori del futuro che puoi imparare online e guadagnarti da vivere. Questi sono lavori in cui i computer prenderanno il posto della maggior parte del lavoro fatto dagli umani. L'unica differenza è che questi lavori potrebbero non essere così ben pagati come altri lavori. Tuttavia, offrono una vasta gamma di opportunità di carriera che ti terranno sulle spine e ti aiuteranno a far crescere le tue capacità.

Infermiere

Se sei interessato a diventare un infermiere, ma non vuoi passare attraverso gli anni di scuola coinvolti, considera di diventare un infermiere. Questa è una nuova professione che combina i doveri di un infermiere con quelli di un medico e un operatore sanitario. Gli infermieri usano sia la formazione medica e infermieristica che l'esperienza per fornire assistenza sanitaria ai pazienti. Gli infermieri lavorano in ospedali, cliniche o qualsiasi altro ambiente sanitario.

1) Imprenditorialità:

2) Fitness:

3) Risorse Umane:

4) Tecnologia dell'informazione:

5) Applicazione della legge:

6) Marketing:

7) Infermieristica:

8) Sviluppo personale

Allenatore personale

La formazione personale è una scelta di lavoro popolare per molte persone. Il personal trainer insegnerà al cliente come usare le attrezzature per il fitness o altre routine di esercizi. Il personal trainer aiuterà anche con la dieta e la nutrizione. I personal trainer sono molto richiesti e guadagnano molto bene. In generale, i personal trainer guadagnano 65.000 dollari all'anno in media.

Responsabile dei media sociali

Un social media manager è qualcuno che gestisce le attività quotidiane degli account dei social media di un sito web, un'app o un prodotto. Questo include la creazione di contenuti, la progettazione dei layout dei social media e la gestione delle richieste del servizio clienti. I social media marketing manager guadagnano in genere tra i 30.000 e i 44.999 dollari all'anno.

Impiegato a distanza.

Un lavoro online è una professione che può essere svolta ovunque e in qualsiasi momento. Spesso ci viene chiesto: "Come si fanno i soldi come freelance?". La risposta è semplice: vieni pagato per ogni ora che lavori. Quando lavori a distanza il tuo orario di lavoro dipende interamente da te e dal momento della giornata che funziona meglio per te. Essendo un lavoro online, non ci sono orari d'ufficio giornalieri o dover interagire con i colleghi. Con questo tipo di lavoro, è possibile avere tutto - libertà e indipendenza mentre si fanno soldi!