Ottenere un aumento follower Instagram: 6 tattiche da usare

Vuoi diventare famoso su Instagram o lavori su tale piattaforma ed hai bisogno di far crescere una pagina per far contento il tuo capo? Forse è arrivato per te il momento di scoprire alcuni dei modi che ci sono per rispondere alla domanda come aumento follower Instagram?

I like sono una delle metriche che si utilizzano su Instagram per definire il successo di qualcosa: follower reali Instagram e like sono i contatori da tenere d’occhio se si vuole mettere in piedi una pagina o un’attività di successo.

Per poter crescere in maniera rapida esistono diversi modi, alcuni immediati (come approfittare dei servigi di siti web come Instapiu ) e altri invece più lenti e ragionati; questi ultimi sono quelli usati dalla maggioranza delle persone sulla popolarissima piattaforma

La piattaforma acquistata nel 2014 dall’azienda di Mark Zuckerberg è particolarmente popolare al giorno d’oggi, avendo racimolato nel corso degli anni quasi due miliardi di utenti attivi.

In questo contesto è inutile nasconderlo: i numeri più difficili da ottenere sono quelli che arrivano prima dei 10.000 utenti; fortunatamente con la nostra esperienza abbiamo capito che in circa sei mesi, seguendo diverse tattiche si possono ottenere dei risultati.

Per scoprire come si fa ad avere follower gratis Instagram ed un conseguente aumento follower Instagram beh, non ti resta che continuare a leggere ciò che abbiamo scritto!

Come fare follower su Instagram conoscendo come funziona l’Engagement rate

Prima di tutto è bene partire con un po’ di teoria: uno dei parametri nascosti di maggiore importanza all’interno di Instagram si chiama engagement rate ed è un rapporto che sta ad indicare quanto risulta coinvolgente il contenuto di un post. Questo numero è dato dal rapporto tra il numero di interazioni di un contenuto ed il numero dei seguaci di chi quel contenuto lo ha fatto, il tutto moltiplicato per 100.

Aumentando questo tasso è possibile effettivamente crescere per avere un aumento follower Instagram; ci sono diverse tecniche e tattiche che si possono utilizzare per farlo e riguardano la creazione di un piano editoriale, lo studio dei contenuti o la programmazione di contenuti sempre ad uno stesso orario. Tutte queste cose, se sommate, possono portare ad un aumento di like e interazio

Fare follower su Instagram usando in maniera furba gli #hashtag

Instagram è un social network che per settorializzare e categorizzare i contenuti di cui è composto utilizza i metadati contenuti all’interno degli hashtags. Un post di Instagram può contenere un massimo di 30 hashtag mentre una storia di Instagram ne può contenere un massimo di 10.

Ciò che non in molti sanno è che anche gli hashtag nei commenti sono validi per la categorizzazione di un contenuto. In questo modo si andrà ad evitare di creare un fastidioso muro di testo (un errore da evitare per ottenere un aumento follower Instagram) all’interno del post spostandolo tra i commenti. È importante saper scegliere gli hashtags da utilizzare.

Hashtag specifici

Gli hashtags specifici sono difficili da trovare ma portano i tuoi contenuti ad un pubblico piccolo ma affezionato e sono ottimi per aumentare il numero di follower.

Hashtag generici

Gli hashtag generici invece si utilizzano per portare il contenuto ad un pubblico più vasto ma meno affezionato e sono ottimi per aumentare il numero di like.

Come avere più follower su Instagram gratis imparando a costruire contenuti virali

Uno dei modi migliori per ottenere un aumento follower Instagram è creare un contenuto che possa andare virale. Per quanto sia impossibile creare qualcosa di sicuramente virale, facendo attenzione a diversi parametri è possibile cercare di mettere in piedi qualcosa che tenda alla viralità.

In primis bisogna saper utilizzare lo storytelling, ovvero saper trasformare un elemento in un frammento di una storia più grande. In base al proprio pubblico (che ogni creatore di contenuti ed ogni profilo deve conoscere) esistono storie in grado di avere più o meno appeal e che possono portare ad avere follower Instagram gratis

Per sapere cosa può funzionare e cosa no un buon trucco è quello di vedere cosa fa la concorrenza

Sfruttare lo user generated content per lavorare di meno e ottenere follower Instagram gratis

Una strategia molto efficiente in termini di costi (ma utilizzabile soltanto dopo aver racimolato un po’ di utenza) è quella di usare lo user generated content per ottenere follower Instagram Gratis

Il termine user generated content sta a significare tutti quei contenuti che vengono spontaneamente creati dagli utenti in relazione ad un brand, un profilo o un prodotto. In questo caso ha senso parlare di influencer marketing con bassi budget, o di campagne social dove viene eseguita una call to action verso clienti già fidelizzati per ottenere un aumento follower Instagram.

Aumenta i follower su Instagram usando le Ads

Questo metodo è l’unico tra quelli citati a richiedere un esborso monetario ma è anche quello che, se eseguito correttamente, è il migliore in termini di ritorno tra like e utenza.

Sfruttare le inserzioni pubblicitarie di Instagram per portare i propri contenuti all’attenzione di un pubblico particolarmente profilato è una tattica ad alta precisione che porta mediamente a buoni risultati.

Chiaramente la campagna di Instagram Ads non può essere uguale tra due profili differenti per contenuti e target ma va realizzata di volta in volta in base al pubblico, al budget e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Una buona campagna ADS è ottima per aumentare follower Instagram gratis.

È importante comunque fare attenzione a cosa sponsorizzare: i prodotti che vogliamo usare come contenuto centrale della sponsorizzata devono essere di punta, interessanti, coperti mediaticamente da diversi post su Instagram e devono risultare accattivanti al nostro pubblico. Se si riesce a beccare il pubblico giusto diventa molto facile ottenere un aumento follower Instagram.

Come avere tanti follower su Instagram sfruttando la funzione Esplora

La sezione esplora dell’applicazione di Instagram esiste per permettere a tutti e due i miliardi di utenti di entrare in contatto con contenuti sempre nuovi; la tipologia di contenuti con cui gli utenti entrano in contatto viene scelta dall’algoritmo in base a come questo ha profilato l’utente. Questo è un modo molto intelligente per aumentare follower Instagram.

H3: Entrare in esplora per ottenere follower su Instagram: come fare?

Entrare in Esplora è difficile ma lavorare fin da subito per raggiungere tale obiettivo è un buon modo per fare i primi passi verso il successo.