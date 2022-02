Al Don Bosco di Cuneo saranno "Incanti"

“Incanto” significa riempire di ammirazione e stupore. “Incantesimo” è la formula magica recitata dai maghi per compiere la meraviglia.

Il teatro Don Bosco di Cuneo si prepara per accogliere “Incanti”, uno show mai visto prima con cinque tra i più giovani e premiati illusionisti italiani, selezionati per i campionati mondiali di magia in Canada a luglio 2022.

Doppio appuntamento sabato 19 marzo, alle ore 17 e alle ore 21. Ad organizzare lo spettacolo Blink Circolo Magico di Dronero per un caleidoscopio di effetti sorprendenti, emozionanti ed unici. Un viaggio di oltre settanta minuti nell’inesplorato mondo dell’incanto, agiche ed originali performance che interrogheranno sui sogni, sul rapporto che instaurano con le nostre vite e sul ruolo che essi hanno nel renderci ciò che siamo.

Ad esibirsi sul palco il fantasista Dario Adiletta, il prestidigitatore Francesco Della Bona, il visionario Niccolò Fontana, il poetico Filiberto Selvi, uniti da un sottile filo rosso svelato dal mentalista Andrea Rizzolini.

Dario Adiletta è un illusionista campano nato nel 1994. Si avvicina giovanissimo alla magia iniziando da autodidatta e nel 2009 diventa poi socio del Ring 108 di Napoli, dove avrà modo di studiare privatamente con professionisti del settore. È stato vincitore di numerosi premi regionali (dal 2009 al 2014) e internazionali, nel 2018 riceve il 1° premio al Campionato internazionale Francese FFAP. Nel 2021 ai Campionati Europei di Magia gli è stato assegnato il premio MOST ORIGINAL ACT per il numero di magia più originale.

Francesco Della Bona è nato a Modena nel 1998. È un’illusionista specializzato nell’ambito della manipolazione. Appassionatosi alla magia all’età di 12 anni, soltanto recentemente inizia a studiare l’arte della manipolazione, creando un numero estremamente suggestivo con il quale ha vinto diversi premi nazionali e internazionali. Attualmente è il Vice-campione Italiano di Magia in carica e rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali di magia in Québec a luglio del 2022.

Niccolò Fontana è un illusionista ed attore torinese nato nel 1996. Fin dalla più giovane età coltiva la passione per la prestigiazione e la recitazione formandosi con alcune note compagnie teatrali. Parallelamente all’attività artistica intraprende gli studi in Psicologia Clinica. Una commistione tra la curiosità di indagare la mente umana e l’amore per le arti figurative e visive quali il cinema, lo portano a trovare una sua distonica ed eclettica forma espressiva.

Nel 2018 vince il titolo di “Campione Italiano di Magia” e il premio speciale della giuria al “Festival Internazionale della Magia di San Marino”. L’anno successivo porta in scena gli spettacoli “Il Mistero Gastoldi” e “I misteri della valigia di Zeno”, dove l’illusionismo si fonde alla più tradizionale messa in scena teatrale. Nelle vesti di attore lo vediamo nelle recenti produzioni cinematografiche “Walking to Paris” di Peter Greenaway e “Larvae” di Alessandro Rota.

Andrea Rizzolini è stato definito la “nuova giovinezza” dell’illusionismo contemporaneo. Nato a Milano nei primi 2000 si appassiona all’illusionismo, coltivando parallelamente l’interesse per la recitazione e la scrittura. In seguito ad aver conseguito un diploma in psicologia della vendita e del marketing, arriva a specializzarsi nell’ambito del mentalismo, creando un genere di spettacolo sofisticato e dinamico che fonde nozioni di psicologia e comunicazione assieme a teatro, letteratura e filosofia.

A partire dal 2017 inizia ad essere internazionalmente riconosciuto come un dei più promettenti illusionisti al mondo, vincendo prima il Campionato Italiano di Mentalismo e partecipando poi, nel 2018, ai Campionati del Mondo di Magia tenutesi a Busan, in Corea del Sud.

Nel 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, crea “Il Filo Invisibile”, uno spettacolo interamente on-line, organizzato in collaborazione con il Teatro Franco Parenti di Milano che ha ottenuto un grande successo sia per il pubblico che per la critica, rimanendo “in scena” per più di sei mesi. A partire dal 2021 frequenta la formazione in Magie Nouvelle presso il Centre National des Arts du Cirque. Attualmente studia Filosofia all’Università degli Studi di Milano.

Filiberto Selvi nasce a Torino il 7 gennaio 1999. Appassionatosi alla magia sin da bambino, entra a far parte del Circolo Amici della Magia di Torino all’età di sette anni, dove muoverà i suoi primi passi nel mondo dell’illusionismo. Nello stesso periodo, scopre l’altra passione che guiderà gli anni della sua formazione: la musica, che per molto tempo coltiverà parallelamente alla magia.

Sarà soltanto sotto la guida di Tiziano Berardi, direttore del laboratorio di scena del CADM, che troverà nel teatro la dimensione adatta a far coesistere questi due mondi e, proprio in questa direzione, inizierà un lavoro di ricerca volto a creare una performance capace di portare in scena quella forma di magia che è propria della musica. Particolarmente significativo, in tal senso, sarà l’incontro con Arturo Brachetti e gli anni di lavoro sotto la sua guida lo porteranno a definire il numero con cui vincerà il titolo Campione Italiano di Magia nel 2017.

A seguito della vittoria entra a far parte del “Gran Varietà Brachetti” con il quale intraprenderà una tournée in tutte le più importanti città italiane e da lì avrà modo di esibirsi in tutta Europa, calcando palchi importanti, come quello del Magic Circle di Londra, e venendo invitato a prendere parte ad eventi internazionali, tra cui il Festival Internactional de Magia di Bilbao.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti - raccontano gli organizzatori - "di poter ospitare cinque giovani maghi italiani che in questi ultimi anni si sono seriamente impegnati per ottenere ottimi risultati e prestigiosi riconoscimenti. Per noi di Blink Circolo Magico è un onore e una piacevole sfida, visti i tempi, poter presentare in anteprima a Cuneo questo spettacolo.

L’arte dell’illusione è capace non solo di stupire ma anche di unire. Lo dimostra la preziosa amicizia e voglia di mettersi in gioco che accumuna questi artisti provvenienti da tutta Italia. Lo dimostra l’indispensabile collaborazione con gli amici del teatro. Don Bosco di Cuneo che hanno accolto e stimolato la nostra proposta.

Da oltre sette anni Blink organizza una rassegna dedicata all’illusionismo con spettacoli e artisti internazionali. L’idea è oggi quella di creare una rassegna diffusa oltre la città di Dronero, in cui è presente la nostra sede e a cui siamo da sempre affezionati.

Il palco, la platea e la comunità del teatro Don Bosco ci sono sembrati ideali e ben proporzionati ad un evento di questo genere. Non ci resta che contare sulla risposta del nostro affezionato pubblico e su quello della città di Cuneo, l’occasione è prestigiosa e l’incanto assicurato."

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Cuneo, dai comuni di Cuneo e Dronero e dall’ATL Cuneese. Durante la serata saranno presenti i fotografi dell’associazione Progetto HAR. Ingresso unico a 12 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 e su www.blinkcircolomagico.it.