La salute è mentale: dal bonus psicologico allo psicologo di base, proposte alla Regione Pimeonte

LA SALUTE E’ MENTALE: DAL BONUS PSICOLOGICO ALLO PSICOLOGO DI BASE, PROPOSTE ALLA REGIONE PIEMONTE.

La pandemia da Covid-19 e le sue conseguenze come lockdown, perdita di lavoro e incertezze sul futuro hanno impattato la salute mentale di molte persone. Tra i più colpiti ci sono i giovani. I dati piuttosto allarmanti ci dicono che tra gli adolescenti il 25,2% presenta disturbi di depressione e il 20,5% soffre d’ansia. Trovare sostegno per queste forme di sofferenza non è sempre facile, specie in questa fase di forte pressione sul sistema sanitario, rendendo inevitabile rivolgersi a professionisti privati. Tuttavia, l’accesso alle cure per alcuni purtroppo è un lusso, secondo l’ordine degli psicologi il 21% dei pazienti ha interrotto un trattamento terapeutico per problemi economici, mentre un altro 27,5% ne avrebbe bisogno ma non può permetterselo.

Il circolo del Partito Democratico organizza un’Agorà online giovedì 17 febbraio alle ore 21.00, mettendo a confronto professionisti, medici, mondo della scuola per discutere come proseguire questa battaglia culturale nei confronti di una Regione sorda all’argomento per ora, consapevoli che il Piemonte dovrà velocemente cambiare per riuscire a dare risposte efficaci.

Questo il programma:

Modera Sara Tomatis, vice segretaria provinciale Partito Democratico di Cuneo

Introduce Erica Cosio, segretaria circolo Partito Democratico di Cuneo

- Emergenza Covid-19 e salute mentale, il punto di vista degli operatori sanitari

Giuseppe Maurizio Arduino, direttore centro autismo e Asperger ASL CN1 – segreteria provinciale Partito Democratico di Cuneo

Donatella Galliano, psicologa ASL CN1

Francesco Risso, direttore dipartimento interaziendale psichiatria ASL CN1 – AO S. Croce e Carle

- Il mondo scolastico a confronto con i disagi psicologici

Testimonianze di:

Alessandro Parola, preside Liceo “Pellico – Peano di Cuneo”

Angiola Bono, docente e membro della commissione salute scolastica

Eliana Davila, studentessa del liceo “Cocito” di Alba

Alessandro Dafarra, studente del liceo “Bodoni” di Saluzzo

- Le proposte della politica

Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente Consiglio Regionale Piemonte

Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico, segreteria nazionale PD – responsabile Missione Giovani

Questo il link per partecipare all’Agorà: https://us02web.zoom.us/j/82674341200?pwd=a3pHUWFkZ0xIcVJ2akswVEozNm5mZz09