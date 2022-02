Mi presento: LA NOCCIOLA IGP PER TRÈ

Nel giorno di venerdì 28 gennaio 2022 si è svolta in Guarene d’Alba, la prima edizione di un percorso di valorizzazione della pregiata Nocciola Piemonte Igp, attraverso la preparazione e presentazione da parte di tre Chef/Cuochi qualificati di alcuni piatti in abbinamento ai prodotti del nostro territorio, in modo particolare al riso Dop di Baraggia, ad alcuni i vini Doc e Docg Piemontesi ed alla grappa Ig Piemonte.

L'Appuntamento con il video sull'evento, realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio Oltre Le Alpi, andrà in onda alle ore 13.30 sul nostro quotidiano online.

In questo primo e sperimentale evento sono state coinvolte tre eccellenti aziende corilicole che si dedicano alla nocciola dalla coltivazione alla trasformazione, abbinabili al settore dei dolci ma non solo. Queste sono: Cuor di Nocciola delle Langhe (Cravanzana), Corilanga (Rocchetta Belbo) e Valcrosa (Lequio Berria).

L’evento è stato articolato con la partecipazione di tre Chef/Cuochi di alto livello professionale (Davide Odore: Ristorante Io e Luna-Guarene; Stefano Paganini: Alla Corte degli Alfieri-Magliano Alfieri; Luigi Megliola e Fabrizio Baracco: Ristorante Il Bastimento-Torino), capaci di integrarsi, confrontarsi e cooperare, i quali hanno ideato e presentato nove diversi piatti, dolci e salati in cui la nocciola è stata protagonista.

I nove piatti sono stati giudicati grazie alla partecipazione di una giuria mista composta da nove operatori di settore e giornalisti, italiani e di altre nazionalità europee che hanno contribuito, oltre che a rendere la degustazione piacevole, con un apporto di esperienze diverse ed importanti a far crescere la consapevolezza delle grandissime ulteriori possibilità ed opportunità di sviluppo della Nocciola IGP e dei suoi straordinari alleati enogastronomici.

La proposta ora del Consorzio per l’internazionalizzazione Oltre le Alpi è quello di strutturare un format innovativo da far veicolare in altri centri italiani e paesi Europei, oltre le nostre meravigliose colline e montagne.