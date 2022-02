Motori: weekend di test in Spagna per Arianna Barale in vista del Campionato Europeo

Si sono svolti, sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, i primi test ufficiali 2022 delle classi Supersport e Superbike impegnate nei campionati Europei e Mondiali di motociclismo.

All’appello ha risposto anche la borgarina Arianna Barale, che ha così sondato il terreno con la nuova moto ed il nuovo team italo spagnolo VM Machado.

Nei tre giorni di test Arianna ha disputato ben quattordici turni complessivi di prove, per un totale di 138 giri, compresa una comparativa finale che ha visto la giovane pilota del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo primeggiare tra le donne presenti, facendo sua la quindicesima piazza assoluta della classifica generale.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto da me e dal team - ha riferito una raggiante Arianna - abbiamo provato sia materiale che setting, con un risultato finale sorprendente, visto il livello degli avversari presenti in campo, ora testa bassa per completare l’allenamento fisico e mentale, per essere pronti per gli altri test pre-campionato di Misano Adriatico. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti gli sponsor che mi permettono di coltivare il mio sogno”.