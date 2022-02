Il laboratorio di Neurofisiologia dell’ospedale di Mondovì è certificato

Il Laboratorio di Neurofisiologia dell’Ospedale di Mondovì è stato riconosciuto dalla SINC (Società Italiana di Neurofisiologia Clinica) come Centro di Formazione per i neurologi che desiderino apprendere questa disciplina nell’ambito del percorso di Certificazione in Elettromiografia e Potenziali Evocati.

“E’ l’unico Centro riconosciuto in Piemonte al di fuori del capoluogo torinese. Questo riconoscimento - dichiara il direttore della Struttura Alessia Di Sapio - premia la professionalità e il lavoro svolto in questi anni dall’équipe del Laboratorio, composta da Neurologi e Tecnici di Neurofisiopatologia”.