Dall’Istituto Comprensivo "Einaudi" di Dogliani i numeri sui nuovi iscritti

Una situazione variegata, con classi il cui numero di alunni è in leggero incremento e altre in cui si registra una lieve flessione dovuta al generale calo demografico che interessa il territorio di riferimento.

E’ il bilancio dei nuovi iscritti al prossimo anno scolastico nei diversi plessi scolastici che fanno capo all’Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Dogliani per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.



Nella Scuola dell’Infanzia si rileva una riduzione complessiva dei numeri: risultano 27 bambini e 3 anticipi iscritti al plesso di Dogliani (per un totale 107 alunni in 5 sezioni), 6 bambini e 2 anticipi iscritti a Farigliano (per un totale di 37 alunni in 2 sezioni), un anticipo iscritto a Piozzo (per un totale di 21 alunni nella mono sezione).



Per quanto riguarda la Scuola Primaria si registra un incremento di iscritti nel plesso di Farigliano (17 alunni in classe prima per un totale 87 alunni in 5 classi) e un lieve calo a Dogliani (38 alunni in classe prima per un totale 182 alunni in 10 classi) e a Piozzo (5 alunni in classe prima per un totale 25 alunni in 2 pluriclassi).



Dal prossimo anno scolastico 2022/23, la Scuola Primaria di Lequio Tanaro verrà aggregata all’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna e quindi risulterà scorporata dall’Istituto Comprensivo di Dogliani, a seguito dell’approvazione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica.



Infine i dati relativi alla Scuola Secondaria di primo grado, che vede un leggero incremento nella sede di Dogliani, con 52 alunni iscritti alla classe prima, mentre il numero scende a 15 alunni iscritti alla futura classe prima di Farigliano.



Allo stato attuale l’Istituto Comprensivo ha fornito i dati degli alunni iscritti e delle classi previste all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo, che dovrà autorizzare ufficialmente il numero delle classi e la formazione dell’organico di diritto del personale docente per l’anno scolastico 2022/23.