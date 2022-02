Cuneoginnastica: le stelle della ritmica approdano a Cuneo

Nel prossimo weekend la ASD Cuneoginnastica organizza, a Cuneo, la prima tappa del Campionato di Serie A1, A2 e B Nazionale di ginnastica ritmica.

Si tratta di un’importante competizione di livello nazionale che prevede quattro tappe rispettivamente a: Cuneo, Bari, Napoli e Torino.

La Competizione per eccellenza che vedrà coinvolte le migliori squadre d’Italia, l’inizio del nuovo anno sportivo si terrà quindi nel capoluogo della Granda.

Al termine di questo campionato verrà decreterà la miglior squadra d’Italia 2022, vincitrice dello scudetto.

Cuneo ha l’onore di aprire le danze di quello che sarà un campionato agguerrito, di altissimo livello tecnico ed un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di questo sport.

Sabato 18 febbraio, nel pomeriggio, si sfideranno sulle pedane cuneesi le società che partecipanti al campionato di serie A2 che lotteranno per la conquista della promozione in A1. A seguire, dalle 18,30, sarà la volta delle 12 migliori società italiane che gareggeranno per lo scudetto. Sarà dunque il momento delle “Big” della ginnastica ritmica.

Domenica mattina, 20 febbraio, si concluderà l’evento con la Serie B Nazionale.

Cuneo sarà dunque il punto di ritrovo per società, atlete, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia. Un week end ricco di sport e occasione per scoprire la Provincia Granda, per conoscere il territorio cuneese e per godersi uno spettacolo che va oltre lo sport e diventa arte.

Nella giornata di domenica, inoltre, al Palasport di Cuneo ci sarà un ulteriore ospite d'onore: Alexandra Agiurgiuculese che si aggiunge a Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, tutte atlete di fama internazionale che il pubblico cuneese potrà ammirare dal vivo.