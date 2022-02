Il team fossanese Invictus OCR Fossano sul podio alla di Spartan Race di Valmorel!

Un 2022 appena iniziato e già ricco di soddisfazione per i ragazzi dell’Invictus OCR Fossano che, nel primo week-end di gare Spartan Race, ottengono un secondo e due ottavi posto. A fare da cornice a questo grande risultato, il piccolo comune francese di Valmorel il quale ha ospitato l’unica tappa invernale europea del circuito Spartan Race con le gare Super e Sprint.

Elio Di Ciuccio ha gareggiato in entrambe le distanze mentre Matias Pucci solo nella sprint, entrambi nella categoria 40 – 44 anni : 6km, 20 ostacoli e 400 metri di dislivello per la “Sprint” contro 11km, 25 ostacoli e 800 metri di dislivello per la tipologia “Super”.

Nella gara del sabato “Super” Elio Di Ciuccio ha concluso 8^ di categoria, mentre domenica nella “Sprint” è riuscito a salire sul podio classificandosi al secondo posto, mentre Matias Pucci domenica ha concluso con un buon ottavo posto di categoria.

“L’intenzione era quella di utilizzare questo week-end per valutare la preparazione che stiamo seguendo – dichiara Di Ciuccio – non potevo ricevere feedback migliore. Sabato (giorno nel quale si è svolta la gara Super n.d.r) è stata una gara molto impegnativa, corsa perlopiù su neve fresca alla quale non ero preparato. La domenica invece il percorso era molto più battuto, ciò mi ha permesso di esser maggiormente a mio agio nella corsa e di esser competitivo fin da subito”.

“Sono contento di questo risultato perché mi ripaga dei sacrifici fatti fino ad ora – conclude orgogliosamente Di Ciuccio -. Voglio condividere questo risultato con il mio compagno Matias il quale, purtroppo, ha dovuto combattere con alcuni problemi fisici, con il nostro allenatore e con i nostri fondamentali sponsor. Tengo a dedicare questo podio anche a mio suocero Paolo che, proprio due giorni prima della partenza, è tornato a casa dopo un ricovero per Covid”.

Una stagione, forse l’ultima, per il progetto Invictus OCR Fossano che mira al raggiungimento di grandi obiettivi, soprattutto, tra ottobre e dicembre 2022.

“La strada è ancora molto lunga e questo deve servirci come stimolo per continuare ad inseguire il nostro sogno” concludono i ragazzi fossanesi.