Cia Cuneo: si è concluso il corso gratuito per conduttore specializzato di macchine agricole

Dalla collaborazione tra Enti e Associazioni possono nascere importanti percorsi formativi per le persone.

La Cia provinciale di Cuneo, l’Agenzia per il lavoro Synergie, l’Istituto Superiore Umberto Iº-Scuola Enologica di Alba, il Centro di Formazione Professionale CnosFap dei Salesiani di Bra e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con il sostegno di Confartigianato, Confindustria e di alcuni concessionari di macchine agricole, hanno promosso il corso, gratuito, di “Conduttore specializzato di macchine agricole”.

L’iniziativa, avviatasi a novembre 2021, si è conclusa la scorsa settimana. I partecipanti sono stati una quindicina.

Per iscriversi dovevano essere disoccupati: un’ulteriore valenza del progetto dal punto di vista sociale.

Il programma di studio, finanziato con i fondi FormaTemp, era costituito da 250 ore teoriche e pratiche di formazione: 100, gestite dall’Umberto Iº; 87, dal CnosFap; 33, dai tecnici della Cia e 20, dallo stesso presidente dell’organizzazione agricola, Claudio Conterno, esperto “trattorista”; 10 dall’Università di Pollenzo.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Durante le lezioni, i partecipanti hanno acquisito le nozioni relative all’utilizzo e alla manutenzione dei trattori gommati, di quelli a cingoli e delle macchine operatrici. Inoltre, è stata fornita l’abilitazione all’uso dei fitofarmaci che vengono distribuiti sulle colture proprio attraverso le stesse attrezzature agricole.

I due patentini hanno la validità di cinque anni. Oltre a ciò sono stati spiegati gli elementi portanti delle evoluzioni professionali relative all’Agricoltura 4.0.

Spiega il docente del corso e vicedirettore Cia, Silvio Chionetti: “Negli ultimi anni le macchine agricole sono diventate molto performanti e innovative.

Però, ci siamo resi conto che mancavano delle figure formate che potessero gestirle nel modo migliore sia per quanto riguarda la loro conduzione che per l’aspetto della manutenzione. Il tutto avendo come priorità la sicurezza, Perché i nostri agricoltori - titolari delle aziende e dipendenti - devono poter lavorare sempre nella massima sicurezza.

Un obiettivo che si ottiene solo se si ha una formazione adeguata. Attraverso il corso abbiamo capito che c’era bisogno di trasmettere queste conoscenze. Al termine, i partecipanti ci hanno ringraziato. E questo rappresenta una grande soddisfazione”.

Il presidente di Cia Cuneo Conterno

Il presidente di Cia Cuneo, Claudio Conterno, esperto conduttore di macchine agricole nei vigneti dell’azienda di Monforte d’Alba, di cui è titolare con Guido Fantino, ha tenuto alcune lezioni.

Dice: “Il nostro settore ha la necessità sempre maggiore di persone preparate, professionali e responsabili. Perché la tecnologia è indispensabile, ma le persone rappresentano il fulcro dell’attività agricola. Però, ci sono molte difficoltà a trovarle.

Per questo motivo abbiamo fortemente voluto il corso che ha preparato i partecipanti offrendo a loro uno sbocco occupazionale e alle aziende dei professionisti con le competenze necessarie.

Mettendo sempre in primo piano il lavoro svolto in condizioni di assoluta sicurezza”.