A Bra il Comune riconosce formalmente tutti i Musei civici

Il Comune di Bra si prepara a approvare un nuovo regolamento per i Musei civici della città, che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale.

«Questo disciplinerà tutte le strutture attualmente presenti, riconoscendole formalmente e dandogli fondamento giuridico", spiega Fabio Bailo, presidente del Consiglio delegato alla Cultura. "Fino a oggi, infatti, era in vigore un ordinamento datato 1970, quando c’era un unico museo a Bra, quello di Storia Naturale dei fratelli Craveri. Successivamente, ne sono sorti altri, tanto da costituire oggi il Sistema Museo Urbano, che nella nostra città ha assunto dimensione importanti». Oltre al Craveri, abbiamo infatti il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa, il Museo del giocattolo e la Casa dei braidesi alla Zizzola.

Bailo commenta poi un’altra importante novità che recentemente ha riguardato i musei civici cittadini. «Da alcune settimane, è attivo il nuovo sito, http://www.museidibra.it/, che propone una grafica accattivante, capace di intercettare pubblici diversi, affinché il rigore della scienza si sposi con la piacevolezza della fruizione. Le nostre strutture sono infatti aperte agli specialisti ma anche chi non ha formazione specifica. Non manca anche una componente ludica, che consente ai più giovani di interagire col patrimonio artistico/culturale e di rinsaldare il rapporto tra genitori e figli, favorendo il dialogo intergenerazionale».

Ricordiamo inoltre che da alcune settimane Comune ha deciso di uniformare gli orari di apertura e i costi di accesso alle strutture, nonché di introdurre un biglietto d’accesso unico dal costo di 10 euro e validità 12 mesi dal primo utilizzo, acquistabile presso le sedi museali o presto l'Ufficio Turistico negli orari di apertura.

La seduta del Consiglio Comunale, in programma lunedì 21 febbraio dalle ore 18, sarà trasmessa in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link.