Al via a Chiusa di Pesio il corso d'italiano dedicato agli stranieri

E' stato inaugurato lunedì 14 febbraio il corso di italiano per stranieri organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio.



L'iniziativa pensata dal Comune ha carattere totalmente gratuito e non impone alcun costo alla città, perché gli insegnanti sono tutti volontari. "Siamo convinti che la lingua sia presupposto irrinunciabile per facilitare il percorso d’integrazione, la promozione sociale, la ricerca di lavoro e accorciare le distanze, e per questo ringraziamo i docenti Jessica Ceccarelli, Gino Bertone e Nino Importanti" si legge nel comunicato rilasciato dal Comune.



Il corso si tiene ogni lunedì alle 20, nella sede della biblioteca civica "Alberione" di via Turbiglio.



Per info: 3403524100