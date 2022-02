Bra, al via il ripristino del porfido in piazza XX Settembre

Nei prossimi giorni è in programma l’esecuzione dei lavori di rifacimento e ripristino della pavimentazione in porfido dell’area rialzata di piazza XX Settembre.



Gli interventi prenderanno il via il 28 febbraio: si procederà in maniera modulare, operando con aree di cantiere alternate che progressivamente interesseranno la piazza, lasciando comunque disponibile una parte della stessa per il parcheggio e, nelle mattinate di mercoledì e venerdì, per lo svolgimento del mercato, senza modifiche all’offerta merceologica ma solo (temporaneamente) al posizionamento dei banchi. Non sono infine previste modifiche alla viabilità viaria, in quanto rimarrà sempre aperta la circolazione in corso Garibaldi.



La conclusione dell’intervento di ripristino – finalizzato a eliminare le buche del porfido e a garantire maggiore sicurezza della percorrenza pedonale della piazza e dell’area mercatale – è stimata entro il 20 marzo.