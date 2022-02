I nostri fiumi senza più acqua: il Tanaro visto dal drone ad Alba [VIDEO]

Immagini che fanno riflettere su ciò che sta succedendo al nostro pianeta. Nel video si vede veramente il fiume Tanaro a febbraio? Purtroppo sì. Le riprese col drone (effettuate da Luciano Fiore) testimoniano uno stato tendente alla secca, causato da una siccità invernale sempre più accentuata, che sta preoccupando, e non poco, l’Arpa Piemonte. Si stanno registrando valori estivi in pieno inverno, segno di un cambiamento climatico che sembra addirittura accelerare.

GUARDA IL VIDEO

«Questo periodo – afferma Laura Campigotto, funzionaria per il settore Protezione Civile e referente eventi atmosferici e climatici del Comune di Alba – è da sempre caratterizzato da una minima invernale che, negli ultimi anni, si è accentuata in negativo di circa il 14%, a causa delle scarse precipitazioni piovose e nevose. Se guardiamo al lungo periodo, è da 60 anni che i valori del livello dell’acqua nel fiume Tanaro diminuiscono, e, dal 2001 fanno segnare il segno 'meno’ sotto lo zero idrometrico".



"Siamo passati da -20/-40 cm dei primi anni 2000 a -1,30 metri di pochi giorni fa, con un ulteriore -30 cm rispetto allo scorso anno. E l’unica soluzione è la pioggia. Se non pioverà ci saranno problemi per l’agricoltura e per l’acqua potabile».



Il clima sembra giocare brutti scherzi: «C’è preoccupazione perché il periodo di secca è generalmente registrato a luglio. Guardando alle montagne, eccetto le nevicate di questi giorni, c’è poca neve, e mancano all’appello parecchi metri cubi in generale, con le riserve idriche in sofferenza. Stiamo assistendo a un cambiamento climatico veloce con periodi di siccità intervallati da vere e proprie bombe d’acqua che, alla fine, sono solo dannose».