Grande attesa per il 46° concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”

Si arricchisce in monte-premi del 46° concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”: il Lions club di Mondovì ha assicurato una borsa-studio per un vincitore di una categoria giovanile, lo ha comunicato il Presidente ing. Sergio Zavatteri, mentre il vice sindaco pamparatese, Andrea Giaccone, squisito scultore in legno, ha posto a disposizione sue opere per tutti e tre i primi premi di tutte le categorie, per richiamare l’importanza della lavorazione artistica lignea in vallata, nei secoli passati e, opportunamente, riproposta in questi anni passati.

Hanno assegnato coppe e targhe pure la Giunta della Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo, il Comune di Torre M.vì, le famiglie Servetti (in ricordo di don Pietro e di Franca), Sacchi (in memoria del m.° Giovanni, che partecipò, in lontane edizioni, al Concorso e tragicamente scomparso), Battagli (per richiamare l’impegno dell’ing. Carlo Giuseppe per la musica classica).

Hanno proposto prodotti per il buffet , che precede la serata musicale didattica, del sabato 23 aprile: Caseificio Occelli, Consorzio Raschera, Cantina Gallo di Clavesana, Cantina Monsignore di Vicoforte.

Stanno già arrivando le iscrizioni. Quelle dei concorrenti più lontani per ora sono i pugliesi ed i sardi.

Hanno assegnato volumi d’arte e turismo sia la Città Metropolitana di Torino, la Città di Cuneo, la Fondazione CRT.

Il sindaco Franco Borgna precisa: "L’Amministrazione comunale apprezza sinceramente la coralità di impegno per la manifestazione musicale chitarristica, che verrà ospitata nei giorni 23-24-25 aprile, arricchendo il bagaglio artistico che caratterizza da tempo il nostro Comune. Queste espressioni animano profondamente la nostra comunità e concorrono alla crescita sociale. L’impegno del Vice Sindaco, oltre a far risaltare la ricchezza della sua disponibilità di lavoratore, pone in risalto la caratteristica tipica del lavoro in valle, risalente a secoli antichi. Accenno ai lavori di ripristino nei locali del Castello Municipio, offrirà più decorosa accoglienza ai Commissari di esame ed ai concorrenti”.

Molto gradita è stata l'occasione offerta dal Presidente della Provincia, Federico Borgna, che ha presentato la manifestazione nella Sala Giolitti a Cuneo, cui hanno partecipato Mattia Pittaluga di Imperia, Marlon adriano di Alba, Nicolò Bertano di borgo San Dalmazzo, Federico e Gabriele Tala di Mondovì, proponendo importanti brani chitarristici, ottenendo apprezzamento da tutto il Consiglio Provinciale.