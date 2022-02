La stilista Lisa Von Tang firma una nuova collezione per Elena Mirò

È un viaggio attraverso le stampe e le suggestioni dell’Oriente la nuova “capsule collection” Lisa Von Tang x Elena Mirò. Questa collaborazione nasce con l’intento di permeare la raffinatezza italiana di Elena Mirò con elementi del patrimonio etnico di Lisa Von Tang, fondendo perfettamente le due anime, orientale e occidentale.

La capsule racchiude voglia di evasione, sensualità e tranquillità. «Ho immaginato donne che si abbandonano ai piaceri del lusso di un resort esotico con le loro persone più care – prendendosi del tempo per loro stesse in pace a godersi il sole, fuori dalla routine quotidiana. Questo guardaroba è intercambiabile, con set di kimono che possono essere indossati come un completo o spezzati, caftani tie-dye, pantaloni fluidi e abiti da resort ispirati al tradizionale qipao. Ogni capo è stato progettato avendo bene in mente il concetto di comfort e utilizzando materiali traspiranti come fibre naturali, raso di seta, lino e viscosa leggera» dice Lisa Von Tang.Le linee morbide e sciolte, spesso impreziosite da dettagli iper-femminili come bottoni a nodo, ampi polsini e colletti a sciarpa, offrono capi raffinati ma allo stesso tempo facili da indossare.

Un gusto eclettico e contemporaneo, che unisce la sensibilità internazionale della stilista, il suo amore per i viaggi e la filosofia asiatica con un approccio di moda trasversale pensato per abbracciare tutte le donne in un concetto profondamente femminile.

«Lisa è una donna e molte donne allo stesso tempo: questo la rende una designer perfetta per Elena Mirò, per permetterci di compiere un ulteriore passo sulla strada dell’inclusività, che ci è sempre appartenuta, e nel dialogo con donne diverse ed esigenti, alla ricerca di una moda contemporanea che le rappresenti» afferma Fabio Assecondi, Brand Director di Elena Mirò.«Sono sempre stata innamorata dell’Italia per il cibo, lo spessore artistico, la passione e il calore familiare, il paesaggio scenografico, l’impegno per la bellezza e la qualità. È stato un piacere unire questa cultura con le mie radici asiatiche in questa collezione Lisa Von Tang x Elena Mirò per la Resort 2022. Abbiamo lavorato pensando in modo inclusivo verso le donne di tutte le età e taglie, mentre creavamo capi unici e di alta qualità. Sono quindi molto orgogliosa che questa nuova collaborazione permetta al nostro brand di vestire anche donne in diverse fasi della propria vita e dalle diverse forme», conferma Lisa Von Tang.La collezione sarà presentata in anteprima nel flagship milanese del brand durante la settimana della moda e da quel momento diventerà disponibile in pre-ordine online su Elenamiro.com e nei negozi fino all’inizio delle vendite previste per aprile.