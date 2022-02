L'endorsment della Regione sulla Strada dei Cannoni: "Progetto valido, che difende e promuove il territorio"

Quarantadue chilometri di tracciato nel territorio di ben dieci comuni, attualmente ancora di proprietà del demanio: è la Strada dei Cannoni, al centro dell'incontro che oggi pomeriggio (mercoledì 16 febbraio) ha visto il presidente della Regione Alberto Cirio raggiungere il territorio di Busca.

Con lui, il sindaco di Busca Marco Gallo e diversi amministratori del territorio, oltre al vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, l'assessore Fabio Carosso e i consiglieri Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi.

Al centro dell'incontro, tenutosi in Casa Francotto, il progetto di recupero e valorizzazione della strada, che la Regione ha già recentemente sostenuto con una prima tranche di fondi da 250.000 euro. "Risorse che ci permettono di cominciare con la messa in sicurezza di alcuni tratti, ma che chiaramente non sono sufficienti" - ha sottolineato Gallo, ricordando come, a sua memoria, nessun presidente della Regione sia mai venuto in visita a Busca.

"La Strada dei Cannoni arriva fino a sopra Elva e interessa le valli Varaita e Maira - ha aggiunto - Crediamo che possa diventare la gemella della Via del Sale, un volano importante per il territorio nell'ottica del turismo outdoor. Stiamo lavorando come uffici comunali e Unioni Montane, senza sosta, alla presentazione dei progetti, e all'acquisizione della strada dal demanio".

"Certifichiamo oggi l'iniziale stanziamento di denaro al Comune - ha aggiunto Cirio - . In venti giorni sono stati conclusi dagli uffici lavori protrattisi per anni, era giusto premiare lo sforzo e dare una spinta iniziale".

La visita buschese del governatore - parte di un più ampio giro che ha coinvolto diverse zone dea Granda come Elva, Marmora e Dronero, e che toccherà nel tardo pomeriggio anche Cuneo - , però, ha visto prima dell'arrivo a Casa Francotto un passaggio all'ex convento dei cappuccini e alla mostra "Ingenium".

Qui, Cirio si è informato rispetto al progetto di riqualificazione dell'area, ancora incompleto in parte per mancanza di fondi. Il presidente ha chiesto all'associazione e all'amministrazione comunale di continuare a progettare e di riaggiornarsi a giugno, scherzando con Carosso: "Abbiamo finito i soldi a Marmora!"