Pista di ski-roll a Entracque: firmato l'accordo di programma con la Regione

Sottoscritto l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Entracque per la realizzazione della pista di ski-roll. La firma è stata posta dal Governatore Alberto Cirio e dal sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino questa sera, mercoledì 16 febbraio, nella sala Giolitti della Provincia a Cuneo.

"Un atto formale che sancisce l'interesse per questa struttura sportiva - ha dichiarato Cirio -. Ringrazio in particolare il consigliere Gagliasso che, a suo tempo, me ne aveva indicato l'importanza".