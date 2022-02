Pre iscrizioni ai corsi per rinnovare il “patentino per il trattore”

L’Abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali, una sorta di “patentino per il trattore” obbligatorio, previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e dalle successive integrazioni, deve essere rinnovato ogni cinque anni.

Il rinnovo si ottiene frequentando apposite sedute di aggiornamento, della durata di almeno 4 ore, svolte da enti di formazione accreditati presso la Regione Piemonte.

Per dare una risposta tempestiva a coloro che rientrano nell'obbligo di formazione, Occelli pratiche auto sta predisponendo apposite sedute di aggiornamento.

Tali iniziative, il cui svolgimento sarà in orario serale a Mondovì, sono quindi destinate a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in prossimità del 2017, anno in cui è stata rilasciata la maggior parte dei documenti di idoneità.

Per quanti fossero interessati l'invito è quindi a contattare gli uffici, per la pre-adesione ai corsi, telefonando al n° 0174/42457 o scrivendo a info@agenziaoccelli.com