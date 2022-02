Santo Stefano Roero, la Provincia ha aggiudicato i lavori sulla frana di Madonna delle Grazie

La Provincia ha aggiudicato i lavori di ricostruzione e sistemazione della frana di Santo Stefano Roero in località Madonna delle Grazie, lungo la Strada Provinciale 247.



L’intervento, atteso da una decina di anni, è stato affidato con procedura negoziata alla ditta Terra.con Srl di Carmagnola (Torino). L’importo complessivo del finanziamento è di 620mila euro e trova copertura con fondi Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) 2014-2020.



L’intervento prevede il ripristino della sede stradale mediante la realizzazione di un muro di sostegno in calcestruzzo armato con fondazioni profonde su pali di grande diametro, oltre a due tratti di raccordo in scogliere e alle opere di regimazione delle acque di superficie. I lavori cominceranno a breve, a seguito degli interventi delle società che gestiscono i servizi di gas e fognatura sulle linee lì presenti.