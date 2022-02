Backstage torna giovedì 17 febbraio con “I droni e le loro applicazioni”

In onda domani sera, giovedì 17 febbraio, con una puntata dedicata ai droni e alle loro applicazioni la trasmissione "Backstage", programma condotto da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata TargatoCn e La Voce di Alba.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart Tv a partire dalle ore 21 sulla home page di targatocn.it e lavocedialba.it e sulle relative pagine Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere la registrazione sul nostro giornale.

Al dibattito prenderanno parte Massimo Perotti, il titolare dell’azienda Eurodrone Academy di Boves, e Mauro Fissore, il responsabile del settore vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime.

Sarà una puntata tecnica e formativa quella di domani, in cui gli ospiti forniranno preziose informazioni per l’utilizzo corretto dei droni. Si approfondiranno aspetti relativi alla sicurezza, ai luoghi indicati per il loro impiego e ai modi migliori per imparare a lavorare e sfruttare ogni capacità dei dispostivi più gettonati degli ultimi tempi.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.