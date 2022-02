"Attenzione: il vostro green pass è stato clonato": una truffa dietro gli Sms firmati Ministero della Salute

L’ultima frontiera delle truffe via web passa per il green pass. A mettere in guardia i milioni di italiani in possesso del certificato verde è la Polizia di Stato, tramite il suo canale Twitter: "Attenzione, in atto un nuovo tentativo di phishing Covid-19. Un falso Sms apparentemente inviato dal Ministero della Salute vi avverte che il vostro green pass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati".