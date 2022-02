iScommesse: Il nuovo comparatore di quote di iApuestas arriva in Italia

Si fa presto a dire "scommettiamo che?". Un conto è quanto si fa per ridere con gli amici. Se però si sceglie di tentare la sorte con una puntata vera e propria, il discorso cambia. Innanzitutto perché forse non tutti sanno che tra agenzie scommesse e bookmaker online le possibilità per appassionati e neofiti sono davvero moltissime. E poi, a corollario di tutto ciò, bisogna anche tenere in conto che non si può puntare solamente sulla vittoria di questa o quella squadra o di questo o quell'atleta, ma anche su centinaia di altri possibili accadimenti durante un evento sportivo. Per raccapezzarsi in questo panorama così ampio, anche per i giocatori esperti può essere utile approfittare di iScommesse, un nuovo sito internet specializzato nella comparazione di quote, che renderà un gioco da ragazzi orientarsi tra le proposte dei vari bookmaker.



UNA BUSSOLA NEL MARE DELLE SCOMMESSE



Versione italiana di iApuestas, sito spagnolo da anni specializzato proprio nella comparazione di quote scommesse, iScommesse è un nuovo utilissimo servizio che farà da vera e propria bussola per appassionati esperti e novellini del divertente mondo delle scommesse sportive online. Ma come funziona esattamente tutto ciò?



È molto semplice: gli operatori per scommesse online in possesso della concessione di gioco data dall'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e quindi perfettamente legali e sicuri sono diverse decine. Di conseguenza, può essere difficile orientarsi e scegliere quello con le quote migliori, o con il maggior numero di tipologie di scommesse o ancora con il miglior carnet di bonus e promozioni.



iScommesse fa il "lavoro sporco" al posto nostro, ovvero si prende la briga di confrontare, comparare e mettere sul bilancino la proposta di tutti gli operatori attivi nel nostro Paese. Così che poi sia molto più facile per gli scommettitori capire dove e con chi piazzare la propria giocata. Facciamo un esempio.



Tra febbraio e marzo si disputano gli ottavi di finale della Champions League, il più importante appuntamento calcistico europeo a livello di club. Tutti i bookmaker offrono quote, bonus (per esempio le quote maggiorate) e molto altro ancora, con una proposta differenziata e che può incidere in maniera sensibile sulle vincite potenziali dei giocatori. Per esempio: sono un tifoso della Juventus e voglio giocare 5€ sulla partita che i bianconeri disputeranno (con ampi favori del pronostico) contro gli spagnoli del Villareal. Come farò a scegliere l'operatore con cui puntare, soprattutto se è una delle prime volte che gioco e quindi non ho grande esperienza delle varie proposte dei bookmaker?



È qui che entra in gioco iScommesse, che vi proporrà le quote di tutti i principali siti scommesse attivi in Italia. A quel punto la palla passa a voi, e potrete scegliere facilmente quello con la quota migliore o comunque a vostro giudizio più adatta al vostro pronostico. Comodo, no?



UNA RACCOMANDAZIONE



Le scommesse, online o in agenzia, devono essere un piacevole passatempo, magari per divertirsi con gli amici intanto che al pub si guarda una partita. Attenzione quindi a giocare in maniera responsabile, e soprattutto solo con bookmaker in possesso di licenza di gioco ADM/AAMS, un numero a cinque cifre che certifica la piena legalità dell'operatore.