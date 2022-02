Marketing per ristoranti: i social sono sempre più strategici

Riuscire a comunicare attraverso i social network non è un’attività così semplice come si crede; soprattutto le attività dovrebbero fare attenzione a trovare il modo giusto per divulgare le proprie notizie distinguendosi dai competitor. I social network sono particolarmente importanti per le attività della ristorazione poiché moltissimi clienti scelgono dove andare a cena proprio passando dalla geolocalizzazione e dalle recensioni presenti sui profili Facebook e Instagram.

Questo perché è cambiato il modo in cui gli utenti scelgono dove trascorrere le proprie serate, utilizzando proprio queste piattaforme social per compiere la prenotazione. A svelarci qualche consiglio per utilizzare in modo più strategico i social è RistoratoreTop , azienda specializzata nel marketing per ristoranti che offre la propria professionalità attraverso consulenze destinate agli imprenditori del settore.

Marketing per ristoranti con i social, qualche consiglio

Per prima cosa devi pensare ai Social Network come ad uno strumento per fare storytelling e non prettamente vendite; infatti la cosa principale è che gli utenti iniziano a seguire determinate pagine se riescono ad attirare l’attenzione con emozione, simpatia o professionalità ma comunque solo se c’è una storia. Il tuo ristorante deve essere raccontato e non devi limitarti quindi a pubblicizzarlo; come fare? Attraverso foto, video, stories puoi stimolare il desiderio di provare i tuoi piatti e vivere l’experience di una cena prenotata presso il tuo ristorante.

Il focus deve essere rivolto alla cucina: fai in modo che si capisca in che direzione si muove il tuo staff, segnalando quindi se le tue ricette hanno un tema particolare o se ci sono piatti adatti a determinate categorie come i vegani o i vegetariani. Un altro modo in cui puoi sfruttare i social network per il tuo ristorante è creare una tab per una prenotazione immediata o per un’ordinazione: tra gli ultimi aggiornamenti c’è proprio la possibilità di aggiungere queste funzioni, ecco quindi che oltre al semplice numero di telefono o email puoi coinvolgere gli utenti con una call to action più diretta, rivolta proprio all’ordinazione o alla prenotazione.

Un altro trend sempre apprezzato è quello di scoprire il dietro le quinte: questo non funziona solo nella ristorazione ma anche in altre tipologie di aziende; avere modo di scoprire come un piatto viene creato, come il ristorante viene preparato o come il personale si forma dà modo ai potenziali clienti di entrare ancora di più in confidenza grazie al rapporto di fiducia creato.

Quale piattaforma utilizzare?

Facebook è sicuramente il portale più noto, è anche quello più diffuso ed utilizzato. Viene apprezzato perché ha davvero tantissime funzioni legate non solo alle foto ma anche a video e testo. Dal profilo personale, gli utenti possono taggare la localizzazione della tua attività ed interagire ma anche avviare prenotazioni o ordinazioni. Postare in modo costante e con un piano editoriale ben strutturato può fare la differenza.

Instagram è il secondo social più utilizzato in Italia; con hashtag e foto ma anche localizzazione può aiutarti a farti trovare da chi ancora non conosce la tua attività. Il bello di Instagram è l’aspetto visivo: fai attenzione quindi alle scelte cromatiche e all’effetto della griglia che puoi creare attraverso app apposite. Un altro consiglio? Sfrutta i Reel, si tratta di uno strumento nuovo ma estremamente virale. Ovviamente non possono mancare le stories che creano un legame diretto con l’utente.

TikTok è nuovo ma sta dando grandi soddisfazioni anche in ambito della ristorazione: oltre agli chef che mostrano come cucinare ci sono ristoratori che raccontano con ironia com’è la vita dell’imprenditore o da cameriere. Il target è giovane ma si sta popolando anche di persone dai 30 anni in su.

Influencer Marketing per la ristorazione

E cosa dire dell’influencer marketing? Si tratta di una pratica sempre più diffusa in cui vengono coinvolti influencer con fanbase in target per sponsorizzare un nuovo menù, un’apertura o il lancio di un locale dopo il restauro. Attraverso la voce autorevole di queste figure nuove è possibile attirare l’attenzione e lasciare il segno.