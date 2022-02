Mercato dell'auto: il risparmio sulla spesa passa per il web

Nonostante non sia stato un anno non particolarmente positivo per il settore automotive, nel 2021 il prezzo delle auto nuove è aumentato del 2,6%, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Autoprometec su elaborazione dei dati Istat. L’incremento del prezzo degli autoveicoli usati è stato più contenuto, pari allo 0,2% in più rispetto al 2020, con una crescita dell’1,4% anche dei costi di manutenzione.

Si tratta di aumenti consistenti, tenendo conto che la crescita dell’inflazione nel 2021 è stata dell’1,9% secondo l’Istat. Nel frattempo ACEA, l’Associazione europea dei costruttori di autoveicoli, prevede una ripresa del mercato automobilistico UE nel 2022 con una crescita stimata del 7,5%, un fattore che potrebbe spingere ulteriormente al rialzo i prezzi dei veicoli nuovi e usati.

Per risparmiare sull’acquisto dell’auto è possibile rivolgersi al web, per trovare la macchina giusta in base alle proprie esigenze di mobilità e scoprire le migliori offerte disponibili presso le concessionarie.

D’altronde, l’auto è un mezzo fondamentale al giorno d’oggi, nonostante lo smart working e i servizi di sharing, tuttavia è essenziale ottimizzare la spesa e realizzare investimenti intelligenti sfruttando l’innovazione tecnologica e internet.





Come scoprire le migliori offerte online sulle auto nuove e usate

Per comprare auto nuove, a Km 0 e usate ottenendo un risparmio importante è possibile affidarsi al portale MiaCar.it, la prima piattaforma in Italia per acquistare online autoveicolidalle concessionarie ufficiali.

È sufficiente andare sul sito ufficiale,www.miacar.it, cercare la vettura adatta in base alla marca, al modello o all’allestimento, prenotare online e scegliere se finanziare il veicolo, con la possibilità di ritirare l’auto dal concessionario o riceverla direttamente al proprio domicilio.

Grazie alla possibilità di confrontare le offerte online per le auto è possibile risparmiare sul prezzo d’acquisto, comparando i modelli con gli stessi requisiti per scegliere il veicolo con il miglior rapporto qualità-prezzo. Trattandosi di concessionarie ufficiali non si corrono rischi e si realizzeranno operazioni sicure e garantite da operatori affidabili e autorizzati.

Il confronto di decine di offerte permette di conoscere in pochi istanti tutte le migliori promozioni sul mercato, per approfittare di sconti e condizioni vantaggiose difficili da trovare in modo tradizionale.

Basti pensare al tempo necessario per recarsi presso tutti i rivenditori della propria zona, senza contare la possibilità che l’auto giusta si possa trovare presso un concessionario poco distante e il pericolo di perdere un’occasione unica.

Oggi grazie al web è possibile non solo comparare i prezzi delle auto online in maniera facile e veloce, ma si può gestire l’intera operazione di acquisto in modo 100% digitale, senza pagare costi aggiuntivi per questo servizio.

Benché sia partito in ritardo rispetto ad altri settori, anche il comparto automobilistico sta affrontando il processo di trasformazione digitale, per garantire importanti vantaggi agli acquirenti e modernizzare i processi di acquisto e vendita degli autoveicoli.





Meglio comprare un’auto a Km 0 oppure usata?

Due soluzioni molto gettonate per risparmiare sull’acquisto dell’auto sono i veicoli a Km 0 e le macchine usate.

Nel primo caso si tratta di vetture con meno di 100 Km, rivendute dal concessionario entro 6 mesi dalla data di immatricolazione. Sono auto equiparabili al nuovo, ad eccezione per l’impossibilità di scegliere l’allestimento e personalizzare la dotazione e l’aspetto estetico della macchina.

In questo caso è possibile ottenere uno sconto tra il 10 e il 20% rispetto al prezzo di listino, arrivando anche fino al 30-40% per le auto con qualche centinaio di Km, più di 6 mesi dall’immatricolazione e oggetto di restyling da parte della casa automobilistica. Oltre al costo vantaggioso, le auto a Km 0 sono disponibili in pronta consegna, quindi non bisogna aspettare diversi mesi prima di ricevere la vettura. In genere sono presenti molti modelli tra cui scegliere, in più l’allestimento scelto dalla concessionaria è spesso completo e molto richiesto sul mercato.

Le macchine usate hanno un prezzo più basso in confronto alle macchine a Km 0, risultando particolarmente indicate per chi vuole spendere poco e pretende mantenere la vettura per poco tempo, oppure per chi ha bisogno di un veicolo per brevi spostamenti saltuari. Al contrario, queste auto richiedono maggiore attenzione nella valutazione, possono richiedere costi aggiuntivi per le riparazioni e comportare spese di manutenzione più elevate.

La scelta ovviamente dipende dalle proprie necessità, in quanto entrambe le opzioni presentano pro e contro che vanno analizzati con attenzione. Le auto a Km 0 sono adatte a chi vuole comprare una macchina moderna e tecnologicamente aggiornata, un veicolo simile al nuovo che permette di guidare per alcuni anni senza richiedere interventi costosi di manutenzione.

Le auto usate, invece, sono indicate per chi vuole risparmiare il più possibile, accontentandosi anche di un modello un po’ datato con qualche anno e diverse migliaia di Km alle spalle.