"Saraceni in Birrovia", il primo appuntamento di "Garessio Fuori Porta"

È fissato per mercoledì 23 febbraio alle ore 20 in Birrovia, nel piazzale Vecchia Stazione, 4 a Cuneo, il primo appuntamento di “Garessio Fuori Porta”, dal titolo “Saraceni in Birrovia”.

Si tratta di un modo per far conoscere le ricette, le tradizioni e i grandi prodotti garessini in tutta la provincia di Cuneo. Dai formaggi alle castagne, dalla polenta al pane di patate e porri, dall’acqua ai Garessini.

Protagonista della serata nel caratteristico locale della Birrovia, sito nella ex stazione di Borgo Gesso di Cuneo, sarà la Polenta Saracena con il suo tipico accompagnamento, la salsa di porri e funghi e salsiccia, come previsto dal disciplinare della Denominazione Comunale istituita dal comune di Garessio.

A cucinare questa e altre specialità tipiche del territorio garessino sarà Paolo Sappa, titolare e cuoco dell’agriturismo Ca’ del Duduro.

“A Garessio nascono numerose eccellenze, spesso poco conosciute – racconta Paola Gula, assessore alle manifestazioni della cittadina della Val Tanaro – e l’dea di Garessio Fuori Porta è di farle conoscere fuori dai confini per ingolosire e incuriosire e fare così in modo che siano molte le persone che vogliano conoscerle e assaggiarle sul posto”.

L’appuntamento di “Garessio Fuori Porta” in Birrovia sarà anche l’occasione per la prima presentazione ufficiale della birra 41Dì, prodotta dal birrificio Birra Carrù utilizzando le castagne garessine a cui è stata riconosciuta la denominazione comunale riconoscibile dal logo, ideato dal designer garessino Giorgetto Giugiaro.

Una birra gradevole e beverina, caratterizzata dal delicato sentore di affumicato tipico delle castagne garessine essiccate nei tradizionali scau (essiccatoi).

Per prenotazioni e info 3770247834.