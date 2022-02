Borgo San Dalmazzo, 260 farmaci da banco raccolti per la missione di Padre Massimo ad Haiti

Sono state donate 260 confezioni di farmaci da banco alla farmacia S.Andrea di Borgo San Dalmazzo, in occasione della XXII “Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco”.

I medicinali saranno tutti donati alla missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti.

Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano di 55 anni, è originario di Borgo San Dalmazzo. Da tempo è in missione ad Haiti. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Tra i volontari, che hanno collaborato venerdì 11 e sabato 12 febbraio alla raccolta nella farmacia di Borgo Nuovo, c'era anche Silvia Beltrando, la mamma di Massimo Miraglio: "Grazie a tutti i borgarini che ogni anno dimostrano grande solidarietà e affetto per gli haitiani".