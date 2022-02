Calcio Serie D: il Bra ferma la capolista, con il Novara finisce 1-1

Il Bra ferma la corsa del lanciatissimo Novara (reduce da otto vittorie consecutive) impattando con il risultato di 1-1 nella quinta di ritorno. Positiva la prova dei giallorossi al cospetto della capolista: riscattata la sconfitta di tre giorni prima contro il Fossano. Pregevoli le due reti che hanno sancito il risultato, firmate da Pavesi e Gonzalez.

LA CRONACA

Floris parte con il tandem offensivo Ferla-Pavesi e lascia in panchina Marchisone e Masawoud. Out dall'11 iniziale anche Rossi: in difesa torna Marchetti che completa il terzetto di centrali con Tos e Quitadamo. Marchionni si affida all'ex Alfiero ed a bomber Vuthaj, già autore di 24 reti in campionato. Alle loro spalle agisce Gonzalez, altro spauracchio.

Squillo Bra al 10'. Ferla serve Tuzza che va al tiro, pallone alto sulla traversa. Molto buono l'avvio dei giallorossi che, al 25' si portano in vantaggio. Assist di Magnaldi per Pavesi (anche lui ex di turno): controllo e tiro di esterno sinistro chirurgico, Desjardins è battuto. La capolista fatica a fare gioco, asfissiata dal pressing braidese, con Magnaldi e Bongiovanni inesauribili stantuffi sulle fasce. Dopo 4 minuti di recupero le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato, sostanzialmente giusto, di 1-0 in favore della formazione di casa.

La ripresa si apre con il pareggio del Novara. Decisiva la giocata di Gonzalez che vince un contrasto, prende la mira e piazza il pallone, con un mortifero sinistro, all'incrocio dei pali: 1-1. Il Bra non demorde. Pavesi, servito nel corridoio da Quitadamo si accentra e conclude ma senza inquadrare la porta. Al 75' scocca il momento dei primi cambi della sfida. Out gli autori dei due gol: Pavesi e Gonzalez, rimpiazzati da Marchisone e Pereira Lopez. Subito dopo Paglino rischia una clamorosa autorete, effettuando uno strano retropassaggio di testa che coglie in controtempo Desjardins, salvato dall'intervento sulla linea di Agostinone. Al 78' Marchionni opera altri tre cambi: Vimercati, Capano e Laaribi rilevano Agostinone, Vaccari ed Alfiero, quest'ultimo protagonista di una prova piuttosto anonima. Cinque i minuti di recupero ma il risultato non cambia: all' "Attilio Bravi" termina 1-1.

TABELLINO

Bra (3-4-1-2): Tunno, Quitadamo, Tos, Marchetti; Magnaldi, Capellupo, Daqoune, Bongiovanni; Tuzza; Pavesi (75' Marchisone), Ferla. A disp: Coria, Rossi, Di Benedetto, Doda, Mirabelli, Cartarrasa, Masawoud, Marchisone, Barbuto

Novara (4-3-1-2): Desjardins, Paglino, Agostinone (78' Vimercati), Bergamelli, Amoabeng; Vaccari (78' Capano), Di Munno, Di Masi (84' Pagliai); Gonzalez (75' Pereira Lopez); Alfiero (78' Laaribi), Vuthaj. A disp: Raspa, Pagliai, Bonaccorsi, Capano, Vimercati, Rocchetti, Pereira Lopez, Laaribi, Gymah

Gol: 25' Pavesi, 50' Gonzalez

Ammoniti: Vuthaj, Marchetti, Di Masi, Alfiero, Laaribi, Capellupo, Paglino

Arbitro: Angelo Tomasi di Lecce, assistenti Lorenzo Riganò di Chiari e Vito Licari di Marsala