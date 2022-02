Tutti al Palazzetto di Cuneo per ammirare le stelle della ginnastica ritmica [L'EVENTO]

Lo definiscono il campionato più bello del mondo. Sta per approdare al Palazzetto dello Sport di Cuneo la prima tappa del Campionato di Serie A1, A2 e B Nazionale di ginnastica ritmica. Appuntamento sabato 19 e domenica 20 febbraio grazie all'organizzazione dell'ASD Cuneoginnastica.



L'evento è stato presentato in conferenza stampa mercoledì 16 febbraio nel salone d'onore del Comune di Cuneo.



Cristina Clerico, assessore allo Sport del Comune di Cuneo: "Grazie alla Cuneoginnastica che ci ha creduto. I sogni diventano realtà quando ci si crede con entusiasmo e passione. Le istituzioni hanno il dovere di coltivare le cose belle. Cuneo è città che respira sport. Ovviamente invito tutti al palazzetto questo fine settimana!".



Valter Peroni, vice presidente Fgi: "Sono felice di essere qui a Cuneo. È l'inizio della rinascita dell'attività sportiva con il pubblico. Quest'anno iniziamo e finiamo in Piemonte. Ci sarà un'alta qualità di ginnastica da vedere".



Claudia Martin, delegata provinciale Coni e consigliera Fondazione Crc: "Bellissima manifestazione. Sia la Fondazione che il Coni sono vicine allo sport. Evento che ha anche un valore turistico per far conoscere a tutta Italia la nostra bella città. La ginnastica è essenza della bellezza e dell'eleganza, ma anche una disciplina dura e faticosa, dove nulla è lasciato al caso e si lavora alla perfezione in ogni particolare. Tra le giudici ci sarà l'allenatrice Emanuela Maccarani, tra le atlete più medagliate".



Claudio Adinolfi, presidente dell'associazione Cuneoginnastica, che conta ben 280 allieve: "Questo è il frutto del lavoro di tanti anni, ma anche di una grande squadra composta da insegnanti, allieve famiglie e istituzioni".



Daniela Salvestrin, direttore Atl del Cuneese: "Binomio turismo e sport è vincente. Un evento come questo è occasione importante per far conoscere la nostra città. Speriamo quindi di rivedere le atlete che si esibiranno in pedana, passeggiare in città come turiste".



Luca Chiapella, presidente Confcommercio Cuneo: "Portare la serie A a Cuneo non è cosa da poco. Un evento che è sinonimo di ottimismo, volontà e ripartenza. Complimenti a Cuneoginnastica per il grande lavoro di organizzazione".





Si tratta di un’importante competizione a livello nazionale che prevede quattro tappe rispettivamente a Cuneo, Bari, Napoli e Torino per la finale.



Una competizione di eccellenza che vedrà coinvolte le migliori squadre d’Italia. Al termine di questo campionato verrà decretata la miglior squadra d’Italia 2022, vincitrice dello scudetto.



Cuneo ha l’onore di aprire le danze di quello che sarà un campionato agguerrito, di altissimo livello tecnico ed un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di questo sport.



Ci saranno inoltre atlete straniere di altissimo livello. Nella giornata di domenica si esibiranno Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, tutte atlete di fama internazionale che il pubblico cuneese potrà ammirare dal vivo.



La giornata di sabato 19 febbraio è praticamente sold out. Sono previsti 815 spettatori. Chi non potrà essere presente potra vedere la competizione online sul sito la7.it che trasmetterà tutte le tappe di questo campionato



Ecco il programma della competizione nazionale di Ginnastica Ritmica.



Sabato 19 febbraio, a partire dalle 15, si sfideranno sulle pedane cuneesi le società partecipanti al campionato di serie A2 che lotteranno per la conquista della promozione in A1. A seguire, dalle 18,30, sarà la volta delle 12 migliori società italiane che gareggeranno per lo scudetto. Sarà dunque il momento delle “Big” della ginnastica ritmica.



Domenica mattina, 20 febbraio, si concluderà l’evento con la Serie B Nazionale.







SQUADRE E SOCIETA’ PARTECIPANTI



SERIE A1

Regular Season



GINNASTICA FABRIANO



A.S. UDINESE



SAN GIORGIO 79



MILANESE FORZA E CORAGGIO



RITMICA IRIS



ARMONIA D’ABRUZZO



AURORA FANO



RAFFAELLO MOTTO



OLIMPIA SENAGO



POL. VARESE



MODERNA LEGNANO



P.G.S. AUXILIUM





SERIE A2



Regular Season



EUROGYMNICA TORINO



S.G. TERRANUOVA



POLIMNIA GINNASTICA ROMANA



POL. PONTEVECCHIO



CLUB GIARDINO



A.S.D. GINN. VIRTUS



A.S.D. RITMICA 2000



S.G. FALCIAI



ESTENSE PUTINATI



GINN. IRIS FIRENZE

EVOLUZIONE DANZA



BRACCIO FORTEBRACCIO



SERIE B

Squadre ammesse



A.S.D. GINNASTICA OPERA



PETRARCA 1877



DORIA GYM



RITMICA PIEMONTE



GYMNASIUM GINNASTICA



GYMNICA 96



ASD GINNASTICA PAVESE



S.G. CONCORDIA



A.S.D. ENDAS CERVIA



GINN. RITMICA ALBACHIARA



A.S.D. RITMICA DE GIORGI



RITMICA NERVIANESE



Biglietti disponibili su www.liveticket.it/cuneoginnastica.



Per informazioni eventi@cuneoginnastica.it.