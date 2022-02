Volley A1F. Cuneo regge un set, poi Busto dilaga: 3-0 della Unet E-Work sulla Bosca S. Bernardo

Ha retto un set la Bosca S. Bernardo contro Busto Arsizio, poi le lombarde hanno dilagato ed il recupero della tredicesima giornata di andata è finito 3-0 con parziali piuttosto eloquenti 25-23/25-16 e 25/12.

Nel primo set la Bosca S. Bernardo ha condotto fino al 19-21, ma con un parziale di 4-0 le lombarde hanno ribaltato il risultato portandosi a condurre 23-22 per poi chiudere 25-23. Per Cuneo 5 punti a referto di Alice Degradi e 4 per l'olandese Jasper, con le Gatte che hanno messo a segno 2 aces (Signorile e Jasper)

Senza storia il secondo parziale, dove la Unet E-Work Busto Arsizio è sempre stata la comando con un margine piuttosto ampio, chiudendo 25-16. Per Cuneo il maggior numero di punti nel set lo ha raccolto l'opposto Gicquel con 6 all'attivo, ma appena il 38% di positività.

Anche nel terzo parziale le padrone di casa di Busto Arsizio hanno condotto senza problemi, come dimostra il 25-12 che ha consegnato i 3 punti alle lombarde.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO-BOSCA S. BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23/25-16/25-12)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 1, degradi 6, Squarcini 4, Spirito (L), Giovannini, Agrifoglio, Gicquel 11, Signorile 1, Caruso 1, Jasper 7, Stufi 6. n.e. Zanette, Gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 60% (34& prf), att. 31%, muri 5, aces 3, batt. sb. 12, errori 22.