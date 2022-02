Volley A2M, Cuneo è senza Pedron: Castellana Grotte piega la BAM Acqua S. Bernardo 3-0

Cuneo senza il palleggiatore titolare Matteo Pedron, rimasto in Piemonte causa un infortunio subìto durante la finale di Coppa Italia, perde sul campo di Castellana Grotte. Finisce 3-0 (23-25/23-25/18-25) il match del Palagrotte, con la squadra allenata da Gulinelli che bissa così il risultato netto dell'andata. Per Pedron nulla di grave: il regista ha però dovuto sottoporsi ad un piccolo intervento.

Pugliesi superiori in tutto, con battuta e muro che hanno fatto la differenza: 7 aces per la BCC, uno soltanto dei piemontesi, che non hanno mai inciso nel fondamentale.

"Due discreti primi set, anche se loro sono stati più bravi di noi nei finali - il commento di coach Serniotti- Peccato, perché si sono viste cose buone a muro. Ed anche in attacco, a parte qualche errore all'inizio, siamo stati bravi. Le scelte di Filippi sono state quelle giuste: non era facile per lui prendere in mano la squadra in così poco tempo. Nel terzo set abbiamo invece pagato quelli persi: ci siamo disuniti e non abbiamo più giocato come sappiamo. Ripartiamo dai primi due set".

PRIMO SET. Cuneo parte forte e scappa 4-7, ma Castellana Grotte pian piano erode tutto il vantaggio dei piemontesi e li raggiunge sul 10-10, per poi trovare il break vincente del 13-11 approfittando di una fallo in palleggio fischiato a Filippi. La BAM Acqua S. Bernardo si rimette in carreggiata a quota 13 con il punto messo a terra da capitan Botto, le due squadre si alternano al comando fin nel momento più caldo del set, fino quando sembra che Cuneo abbia ritrovato finalmente il ritmo partita: con Sighinolfi al servizio i biancoblu scappano 19-21: la battuta del centrale piemontese mette sotto pressione Borgogno in ricezione e l'ex Mondovì sbaglia anche in attacco. Arriva la palla piazzata di Preti (19-22), ma Castellana non molla e ritrova la parità a quota 22: fallo in palleggio di Filippi e muro pugliese. Il doppio ace di Teo Lophes porta i padroni di casa sul set-ball: 24-22, con Tallone che entra al posto di Preti. Wagner annulla il primo, ma poi Fiore appoggia la palla sul muro piemontese e Castellana chiude 25-23.

SECONDO SET. Squadre a stretto contatto di gomito nelle prime fasi, fin quando la BCC trova il triplo break che la porta avanti 11-7: muro di Borgogno, primo tempo di Presta ed ace di Tiozzo. Serniotti è costretto a chiamare time out, i suoi si ricompattano e nel turno in battuta di Codarin rosicchiano un break (14-12) grazie al punto messo a terra da Botto. Cuneo si riavvicina ulteriormente (19-18) approfittando dell'invasione fischiata ad Izzo ed impatta, 19-19, con il muro di Codarin su Lophes: time out per Gulinelli. Ancora una volta, nel momento più importante i pugliesi sembrano trovare lo spunto decisivo: 23-21, mani out ad opera di Tiozzo. Serniotti ferma il gioco ed alla ripresa Wagner pareggia (23-23), ma Botto al servizio sbaglia e regala il set ball agli avversari che chiudono 25-23 con Theo Lophes.

TERZO SET. Pugliesi subito avanti 3-0, poi 7-3 quando arriva il time out di coach Serniotti. Un ace di Truocchio porta la BCC avanti 8-3, mentre un altro di Tiozzo su Preti incrementa il vantaggio dei pugliesi (11-5) costringendo l'allenatore dei piemontesi alla seconda interruzione del gioco. Un parziale di 3-0, ancora una volta su turno al servizio di Sighnolfi sembra riaprire il set per Cuneo: 12-9 il punteggio, ma un muro su Preti riporta la BCC avanti 14-9. Il 16-10 è opera del muro di Truocchio su Codarin e di lì in poi la strada è tutta in discesa per Castellana Grotte, che va al match-ball sul 24-17 per mano di Borgogno. Chiude l'errore al servizio di Tallone.

BCC CASTELLANA GROTTE-BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 3-0 (23-25/23-25/18-25)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 9, filippi, Tallone 1, Wagner 10, Botto 9, Bisotto (L), Preti 10, Sighinolfi 6, allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 56% (18% prf), att. 48%, muri 6, aces 1, batt.sb. 15, errori 24.