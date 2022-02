Volley maschile A2 - Cuneo a Castellana per il recupero infrasettimanale, Wagner: "Partita tosta"

La prossima giornata sarebbe stata di riposo per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, ma ci sono ancora le trasferte a Castellana e Motta da recuperare, in quanto rimandate per positività degli avversari in entrambi i casi all’inizio del girone di ritorno.

Tre partite consecutive fuori casa, di cui due infrasettimanali per i ragazzi di coach Serniotti.

Oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 20.00, i biancoblù scenderanno in campo al PalaGrotte dove troveranno l’ex di giornata, Nicola Tiozzo. Cuneesi e castellanesi si trovano ciascuno a 16 giornate disputate, con Botto e compagni a +1 nel punteggio.

Partita importante per mantenere il terzo posto e proseguire con gli obiettivi stagionali, dopo l’impegno delle ultime settimane con doppi incontri settimanali dovuti alla Coppa Italia, sarebbe servito un po’ di riposo, ma il calendario e le eventuali possibilità di altri rinvii non lo permettono.

In vista del match, ecco le parole dell’opposto brasiliano, Wagner Pereira Da Silva: «Sarà una partita tosta, contro una squadra che sta affrontando un momento di difficoltà, arrivano da una sconfitta contro Bergamo, ma non dimentichiamoci che ci hanno battuto in casa. Sicuramente questi recuperi infrasettimanali non sono il massimo per il recupero, per fortuna abbiamo il turno di riposo questo weekend, ma la prossima settimana sarà nuovamente corta».

La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World.