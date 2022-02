Latte: Gastaldi (Lega), filiera in crisi per aumento prezzi materie prime, fare presto

Lo dichiara il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.

"Sull'intesa raggiunta al Tavolo, occorre inoltre eseguire un monitoraggio su ogni impresa di trasformazione - sottolinea l'esponente della Lega - per verificare il rispetto degli impegni assunti. E' necessario anche assicurare, tramite l'autorità preposta (Icqrf), l'applicazione della recente normativa sulle pratiche sleali con particolare riferimento alla clausola in cui si prevede che 'non possono essere imposte condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione'. Per gli allevatori, che ad oggi non hanno il potere di scaricare i loro costi su grandi imprese di trasformazione e Gdo, è il momento di interrogarsi sul modo migliore di colmare il gap di potere contrattuale nei confronti degli altri attori della filiera che hanno dimostrato, ancora una volta, di essere dominanti".