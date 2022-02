A Boves il dialogo con il sindaco di Elassona in Tessaglia, per portare avanti progetti di pace

Un altro tassello, per il Comune, nella direzione della comprensione di fatti storici drammatici e non ancora del tutto superati. Comprensione per arrivare alla consapevolezza e alla pace.

Commenta il primo cittadino: "Nella notte tra il 16 ed il 17 febbraio 1943 truppe italiane di occupazione, dopo aver distrutto il villaggio di Domenikon, passarono per le armi oltre cento civili per rappresaglia. Una delle tante, troppe stragi avvenute nel secondo conflitto mondiale. Abbiamo condiviso pensieri e progetti di pace da portare avanti nei prossimi anni. Un percorso, come quello fatto con la comunità di Schondorf in Germania, per nulla facile e che interroga le nostre coscienze.