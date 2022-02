A Bra è nata la "Piero Fraire Associazione Culturale ETS”

Il 16 febbraio, in Bra, presso Palazzo Mathis, è stata costituita una nuova realtà culturale, senza scopo di lucro, denominata “Piero Fraire Associazione Culturale ETS”, per dar memoria ad uno studioso, aperto al pensiero, legato all’impegno civico inteso come alto servizio, volto alla formazione politica nell’arte di guidare persone e società.

Figura poliedrica, eclettico filologo, mosso dalla passione per le arti visive, musicali e letterarie, e soprattutto teso a formare una nuova classe dirigente, Piero Fraire era conosciuto per la sua sottile e pacata ironia, forte di una solida preparazione letteraria ed umanistica.

Ancora oggi è vivo nel ricordo di tanti.

L’associazione nasce con precise finalità ed obbiettivi, per promuovere studi ed attività di ricerca in campo letterario, umanistico e di impegno civico.

Si propone inoltre quale opportunità per fornire a studiosi ed appassionati di ogni età, mezzi utili per un proficuo lavoro mirato a formare giovani nel campo degli studi letterari, musicali e storico-sociali, ed anche per dotarli di strumenti legati ad una società moderna ed in continua evoluzione.

Tra i principali scopi: la promozione di attività rivolte al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee (mostre, seminari, laboratori, rassegne), l’organizzazione di manifestazioni, eventi, conferenze, da realizzare in sinergica collaborazione con enti, istituzioni private e pubbliche per meglio contribuire a principi di formazione culturale; il sostegno ad incontri, corsi e lezioni su figure e temi di particolare rilevanza; la proposta di borse di studio, premi letterari, artistici, giornalistici e musicali.