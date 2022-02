Bra: dal Gruppo Egea 60mila euro a supporto delle autonomie scolastiche

Un modello di sinergia a favore del territorio, per potenziare gli interventi nell’ambito dell’istruzione e della cultura: sono stati presentati questa mattina, giovedì 17 febbraio, in municipio a Bra, i progetti integrati tra Comune di Bra e Gruppo Egea.

Tre, in particolare, i campi di azione: l’autonomia scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali, il contributo per il caro-utenze delle scuole e la promozione della lettura, per un ‘pacchetto’ di aiuti di oltre 75mila euro (un contributo di 20mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 finalizzato all’autonomia scolastica, cui si aggiungono 15mila euro di “bonus” sul riscaldamento degli edifici scolastici e una bicicletta elettrica).



L’assistenza alle autonomie nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Bra è uno dei punti cardine dell’accordo firmato dal sindaco Gianni Fogliato e dal presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di Egea, Giuseppe Rossetto, che nell'occasione ha anticipato un fatturato da record per Egea relativo al 2021, nell'ordine del miliardo e mezzo di euro. Da oggi e per tre annualità, i progetti finanziati dal Comune per assicurare il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap o affetti da difficoltà di apprendimento - la cui voce pesa sulle casse comunali braidesi per 300.000 euro ogni anno -, potranno continuare a essere potenziati, grazie all’impegno di Egea di 60mila euro totali (20.000 euro annui e per tre annualità) a supporto dell’integrazione e della didattica.



Inoltre, considerato l’incremento registrato sui mercati internazionali del costo della “materia prima” energia - con un aggravio dei costi per l'Amministrazione comunale stimato in 300.000 euro annui - e l’importante numero di plessi scolastici serviti dalla rete di teleriscaldamento cittadina (gestita da Bra Energia, società del Gruppo Egea), Egea ha assicurato una riduzione straordinaria dell’importo in fattura dovuto per le spese del servizio fruite dagli istituti cittadini nei primi due bimestri del 2022, per un importo complessivo di 15mila euro.



Infine, Egea ha donato al Comune una bicicletta elettrica a pedalata assistita che nelle prossime settimane diventerà un nuovo strumento a disposizione della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” per la promozione della lettura tra i bambini, in particolare quelli della fascia 0-6 anni. Attrezzata con un cassone mobile appositamente studiato e realizzato dagli studenti del Cnos Fap Salesiano e in grado di accogliere fino a 40 libri, la bici raggiungerà contesti più difficili e zone periferiche della città per portare racconti e fantasia direttamente negli spazi pubblici all’aperto, grazie a un progetto itinerante nell’ambito di “Nati per Leggere”. A partire da aprile, i bibliotecari braidesi arriveranno “su due ruote” e carichi di bellissime storie in giardini, piazze e cortili di Bra, dove organizzeranno incontri di lettura dedicati ai più piccoli, supportati da professionisti del settore, educatori e mediatori culturali. In queste occasioni, grazie anche a Egea, sarà possibile prendere in prestito i libri trasportati “a pedali”, facendosi coinvolgere dal fantastico mondo della lettura.



“Ringrazio Egea per aver accolto con sensibilità queste iniziative comuni a sostegno dello sviluppo del territorio e, in particolare, di due ambiti che ci stanno particolarmente a cuore: la scuola e la cultura - dichiara il sindaco di Bra Gianni Fogliato -. Da una parte, il potenziamento triennale del sostegno ai percorsi di autonomia negli istituti scolastici cittadini rappresenta una grande opportunità a supporto delle risorse che da sempre il Comune investe in tale settore. Parimenti, il contributo per la riduzione delle spese di teleriscaldamento delle scuole è un segnale importante dopo due difficili anni di pandemia: all’aumento dei costi per l’effettuazione dei servizi (a fronte di un importo a carico delle famiglie rimasto invariato per il corrente anno scolastico) si affianca oggi un pesante caro energia, con riflessi significativi su bilanci già provati dagli effetti del biennio emergenziale. Infine, far letteralmente viaggiare la cultura su una bicicletta elettrica, portando libri, storie e avventure tra i quartieri e le piazze di Bra, rappresenta la sintesi della nostra idea di Comunità: sostenibile, solidale, creativa e inclusiva. Con un grande valore aggiunto: la sinergia trasversale (pubblico-privato-scuola), “motore” di crescita e sviluppo. Ringrazio anche, in tal senso, il Cnos-Fap salesiano per lo studio e la realizzazione del carretto che trasporterà i libri”.



“Il progetto di sostegno alle scuole si fonda su un valore molto importante per noi di Egea: lo Sviluppo Inclusivo. – ha affermato l'avvocato Giuseppe Rossetto, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza Egea – L’inclusione sociale nelle scuole deve necessariamente prevedere l’uguaglianza ai blocchi di partenza, garantendo pariteticità di accesso e di opportunità, perché maggiore è il sostegno, migliore è l’integrazione oggi e in età adulta. Il contributo agli istituti braidesi si inserisce in un percorso di carattere triennale che ha già visto il coinvolgimento delle scuole di Alba e che consentirà, proprio per questa sua pluriennalità, una miglior programmazione del supporto agli studenti. L’agire glocal ci permette di “prenderci cura” degli interlocutori Pubblici, dei Comuni e delle loro Persone proprio in quel contesto di Comunità sostenibile e inclusiva cui ha fatto riferimento l’Amministrazione di Bra.”



Alla presentazione dell'iniziativa, oltre al sindaco Fogliato e al presidente Rossetto, sono intervenuti la responsabile della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” Cristina Di Laghi, le dirigenti dei plessi scolastici cittadini Claudia Camagna e Patrizia Donato La Vitola e il direttore del Cnos-Fap Salesiano Valter Manzone. Per Egea era presente anche il Presidente del Consiglio di Gestione, PierPaolo Carini, a sottolineare l’attenzione con cui l’azienda multiservizi guarda a iniziative di sviluppo sociale dei territori in cui opera.