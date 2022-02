Ceresole d’Alba, nuovi alberi riqualificheranno area comunale da undicimila metri quadrati

Sabato 19 febbraio, dalle 14.30 alle 17, Legambiente Braidese in collaborazione con il Comune di Ceresole programma una giornata ecologica per la pulizia di un'area comunale in via Carmagnola dove sarà effettuata una piantumazione di alberi per riqualificare i terreni.



Il ritrovo è previsto presso la rotonda di via Carmagnola (altezza civico 67) muniti di abbigliamento adeguato e guanti. Attività consigliata a partire dai 12 anni solo se accompagnati da un adulto. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare (per info:

392.9214882; legambientelangheroero@gmail.com).



Legambiente Braidese e il Comune di Ceresole d'Alba hanno intanto avviato un progetto per il ripristino e la rinaturalizzazione di un'area adibita a stoccaggio materiali. La superficie interessata è di circa 11.600 mq. L'attività rientra nell'iniziativa europea Life Terra (www.lifeterra.eu/en) che ha l'obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi anni con il fine di migliorare la qualità ambientale e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli alberi piantumati nell'ambito di Life Terra, tramite apposita convenzione con il Comune, saranno geolocalizzati e monitorati e non sarà possibile abbatterli per almeno 40 anni.

L'area, essendo stata anche interessata da abbandono di rifiuti, necessita di essere ripulita ed è per questa ragione che promuoveremo alcune giornate di pulizia a cui tutti i soci, cittadini, volontari e simpatizzanti sono invitati a partecipare.