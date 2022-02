Dal 24 febbraio tamponi gratuiti per gli studenti a Savigliano e Mondovì

Dal 24 febbraio variano le sedi e gli orari degli Hot Spot in cui studenti e personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto università) possono effettuare gratuitamente e ad accesso diretto i tamponi antigenici rapidi per la gestione di contatti in ambito scolastico di infezione da SARSCoV-2.

I tamponi potranno essere effettuati a Mondovi’ - Presidio Ospedaliero Via Vecchia di Cuneo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e a Savigliano - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 09.00.

L’Hot spot tamponi di Cuneo cesserà l’attività a partire dal 24 febbraio (ultimo giorno il 23).

Sempre dal 24 febbraio variano gli orari presso l’hot spot di Savigliano per coloro che devono effettuare il tampone in quanto vaccinati con la prima dose e sono in attesa di green pass. L’Hot Spot sarà attivo a Savigliano presso il Presidio Ospedaliero accesso via Stevano dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.00. Per accedere è necessario la prenotazione che può essere effettuata sul sito https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/ selezionando eliminacode oppure tramite gli sportelli aziendali dell’Asl CN1.