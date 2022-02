La nostra Belmondo cede alla Fontana il titolo di azzurra più medagliata di sempre: “Contenta per lei ma è un paragone che non si può fare”

Dopo l'argento al fotofinish nello short track 1500 metri a Pechino, Arianna Fontana conquista la sua undicesima medaglia olimpica. E ruba lo scettro di azzurra più medagliata di sempre alla “nostra” Stefania Belmondo che, nella sua straordinaria carriera da fondista, ne vanta ben dieci (due ori, tre argenti e cinque bronzi).

"Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l'atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te". Così ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Sono contenta per lei, è stata veramente brava - commenta Stefania Belmondo -. Mi fa solo specie che, fino a queste Olimpiadi, nessuno aveva mai parlato del titolo di azzurra più medagliata. Da italiana mi fa piacere, ma è un paragone che non si può fare. Parliamo di due discipline completamente diverse, di gare molto differenti. In ogni caso ci sono voluti tanti anni”.

Ricordiamo che Stefania Belmondo vinse la sua ultima medaglia d'oro nella 15 km a tecnica libera ai XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002, oltre a una d'argento nella 30 km a tecnica classica e a una di bronzo nella 10 km, sempre a tecnica classica (la medaglia di bronzo le fu consegnata un anno e mezzo dopo la gara, a seguito della squalifica per doping della 2ª classificata, la russa Ol'ga Danilova, e della 4ª classificata Larisa Lazutina), ripetendo così la tripletta di 10 anni prima ad Albertville.

Da grande appassionata, sta seguendo le Olimpiadi di Pechino: “Sto guardando proprio tanto. Sono molto contenta per l'argento di Federico Pellegrino nella prova sprint. Lui è stato molto bravo, tuttavia il fondo è un po' carente di risultati. È un momento di calo e c'è molto lavoro da fare”.

“Grande gioia anche per le donne dello sci alpino (argento di Sofia Goggia e bronzo per Nadia Delago nella gara di discesa libera; argento nel gigante e bronzo nella combinata alpina per Federica Brignone, ndr). Mi è spiaciuto un po' per la nostra Marta Bassino, ma sono convinta possa rifarsi”, conclude Stefania Belmondo.