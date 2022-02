L'ospedale Koelliker arriva a Savigliano: un nuovo poliambulatorio al servizio del territorio

A poco più di sei mesi dall'acquisizione da parte di Narval Investimenti (Gruppo Ersel) delle quote di maggioranza dell'Ospedale Koelliker di Torino (Pro Infantia), si annunciano per l’ospedale torinese grandi novità e un importante rafforzamento del vertice manageriale dell’Azienda.

“Nel giro di pochi mesi – osserva Guido Giubergia - Presidende di Narval Investimenti – abbiamo creato una nuova struttura operativa che si configura come un vero e proprio Gruppo e che oggi comprende nel suo perimetro, oltre all’Ospedale, altre quattro realtà sanitarie”.

Tra le prime azioni della gestione Narval vi è stata l’acquisizione di tre poliambulatori sul territorio piemontese che consentiranno un’assistenza sempre più capillare: i Poliambulatori Koelliker nascono dall’acquisizione del Centro Polispecialistico PLV di Vinovo, dal Poliambulatorio Salucom di Savigliano e dal Centro Polispecialistico e di Day Surgery MOD di corso Massimo d’Azeglio a Torino.

Il Poliambulatorio Salucom di Savigliano è presente sul territorio dal 2006. Più di 60 medici specializzati, altamente qualificati offrono, anche in sinergia con l’ospedale torinese, prestazioni sanitarie di alto livello nelle principali specializzazioni: Cardiologia, Dermatologia, Diagnostica senologica, Ginecologia, Medicina dello sport, Medicina estetica, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Podologia. Presso la struttura del Poliambulatorio Koelliker a Savigliano è presente anche un polo radiologico dotato di apparecchiature di ultima generazione dove è possibile eseguire una vasta gamma di esami specialistici.

Narval ha annunciato anche il rafforzamento dei vertici manageriali dell’azienda: oltre alla conferma alla Presidenza di Paolo Monferino, si definiscono due nuovi importanti ruoli manageriali. Dal mese di marzo prossimo, Paolo Berno, manager con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della Sanità, assumerà l’incarico di Amministratore Delegato dell’Ospedale Koelliker.

Dalla stessa data Andrea Cicchiello sarà Amministratore Delegato di Koelliker Medical Centers, la Società che raggruppa i Poliambulatori Koelliker sul territorio.

“Paolo Berno – commenta Paolo Monferino – apportando una pluriennale esperienza nel settore, giocherà un ruolo fondamentale nel guidare la crescita dell’Ospedale e portare avanti i progetti di sviluppo tecnologico ed innovativo, obiettivi che l’azionista di maggioranza Narval sostiene con determinazione.”

Le citate nuove posizioni manageriali e le acquisizioni si inseriscono nel percorso di crescita qualitativa e dimensionale del Gruppo, che vedrà l’Ospedale Koelliker al centro di una rete di strutture sanitarie che offriranno prestazioni di primo livello.

“Il Gruppo Koelliker – conclude Giubergia - guarda al futuro e, alla crescita territoriale, si aggiungono gli investimenti tecnologici che rappresentano per noi la via migliore per diventare un riferimento di eccellenza nella sanità piemontese, ed offrire ai nostri pazienti la miglior cura. L’innovazione tecnologica sarà sempre più importante e la solidità finanziaria e patrimoniale di Narval ci consentirà nei prossimi anni di proseguire in questo ambizioso progetto di sviluppo”.