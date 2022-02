Racconigi, cordoglio per la morte della professoressa Bruna Paschetta

Commozione a Racconigi per la morte della professoressa Bruna Paschetta, 85 anni, ex insegnante alle scuole medie.

Donna impegnata nel volontariato e anche in politica, pur senza mai aver avuto ruoli istituzionali, era stimata e ben voluta da tutti.

I funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giovanni a Racconigi, partendo dalla casa di riposo San Giuseppe di Caramagna, dove la donna era ospite da qualche tempo.

Lascia i figli Margaret e Carlo con le rispettive famiglie e i fratelli Sergio ed Elvio. Dopo la cerimonia funebre, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra.



Così la ricorda l’ex consigliere comunale Luca Meinardi, suo allievo: “Bruna è una donna che ha cambiato la vita delle persone. Negli anni '80 ha adottato, da sola, due bambini, Carlo e Margaret, che arrivavano da una situazione difficilissima, crescendoli con un amore e una dedizione incredibili, come una vera mamma, fino a farli diventare un uomo e una donna con dei valori importanti in grado di ritagliarsi una propria posizione in questo mondo. E di fatto salvandoli da un futuro che non gli avrebbe certo sorriso. Questa la Bruna sociale e di famiglia. Ma persone che l'hanno conosciuta prima molto potrebbero aggiungere sul suo impegno civile. La Bruna 'politica' io ho avuto modo di conoscerla durante la mia attività politica a Racconigi, proprio nel Pd. Bruna c’è sempre stata, per me e per gli altri, sempre attenta a ogni cosa, disponibilissima ad aiutare e ad aiutarmi, per qualsiasi iniziativa. A volte sferzava con i suoi commenti pungenti, ma mai a sproposito, senza peli sulla lingua, sempre centrati sull'obiettivo. Mi ha dato tantissimo, mi mancherà molto”.