Rifreddo, gli alpini ricordano i deceduti nelle guerre ed i 50 anni della costruzione del monumento ai caduti di piazza della Vittoria

Giornata dedicata al ricordo quella che si terrà domenica 20 febbraio a Rifreddo. Infatti, il Gruppo Alpini Ana di Rifreddo, guidato dall’inossidabile Germano Rolando, organizza per un momento di commemorazione per tutti i soldati deceduti nelle Guerre mondiali. Un momento che sarà anche l’occasione per ricordare il 50esimo anniversario della costruzione del monumento ai caduti.

“Ci fa davvero piacere - commenta il sindaco Cesare Cavallo - che si vogliano pubblicamente ricordare le persone che hanno speso la loro vita per garantirci la libertà. La costruzione di un monumento a loro dedicato è stata un evento molto importante per la nostra comunità e lo stesso tutt’oggi rappresenta uno degli elementi architettonici fondamentali della più grande piazza del nostro Comune. La sua valenza va però aldilà del mero aspetto fisico. Infatti, lo stesso è il luogo di tutte le celebrazioni rifreddesi legate alla memoria delle guerre e soprattutto è il luogo dove ogni anno, attraverso la lettura dei nomi dei nostri concittadini caduti sui vari fronti di combattimento, le nuove generazioni si rendono conto di come i conflitti abbiamo ricadute reali sulle nostre comunità”.

Ritornando all’evento va in primis detto che il ritrovo è previsto in piazza alle ore 10.30 ed allo stesso seguirà la Santa messa. Quest’ultima se il tempo lo consentirà si terrà all’aperto. Infine, chiuderà la bella manifestazione il tesseramento alpino per l’anno 2022.

“Invitiamo - aggiunge il Vicesindaco Elia Giordanino - tutta la popolazione a questo Importante evento. Ci tengo, inoltre, a ringraziare il gruppo ANA di Rifreddo e la Protezione Civile ANA, sempre attivi e presenti sul nostro territorio”.