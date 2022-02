Sabato a Villanova Mondovì l'ultimo saluto a Costanzo Ravera

L'intera comunità di Villanova Mondovì è in lutto per la scomparsa di Costanzo Ravera, 82 anni, vittima di un incidente stradale, avvenuto lo scorso 1° febbraio sulla provinciale che conduce ai Gosi di Frabosa Sottana.

Un uomo molto attivo in paese, impegnato come volontario nel gruppo di Protezione Civile, era "sempre pronto ad aiutare senza chiedere nulla in cambio", così lo ricordano in molti in queste ore.

Il S. Rosario sarò recitato domani, venerdì 18 febbraio alle 20, nella parrocchia di San Lorenzo, dove sabato 19 alle 10.30 si svolgeranno i funerali.

Alla moglie Olga, la figlia Cinzia con il marito Claudio e l'amata nipote Giulia condoglianze da parte dei membri del gruppo "Villanova Mondovì e dintorni" e da parte di tutta la nostra redazione.