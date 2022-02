Saluzzo, titolare di ferramenta senza green pass: i carabinieri chiudono il negozio

Un provvedimento dei carabinieri della Compagnia di Saluzzo, firmato dal comandante Davide Basso, ha decretato la chiusura provvisoria dal 15 al 19 febbraio della storica “Ferramenta Manino” sotto i portici, al n. 34 di via Martiri.

Accanto alla comunicazione dei Carabinieri, campeggia l’informazione diretta alla clientela, letta in queste ore da numerosi passanti e scritta a mano dal proprietario Roberto Manino.

In essa si legge: “Chiuso per aver fatto una scelta libera, sancita dalla Costituzione. Per avere 50 anni”. E, dopo aver espresso il suo parere su green pass e vaccini, conclude: “Io sono per la libertà di vaccinarsi per chi lo vuole fare”.

Il provvedimento è scattato martedì scorso, quando sono entrate in vigore le nuove restrizioni antincontagio con l’obbligo del super Green Pass per gli over 50 nei posti di lavoro pubblico e privato.

Nella direzione dell’applicazione delle norme antiCovid, la Compagnia di Saluzzo è impegnata da mesi in controlli in città e territorio, ed ha già applicato lo stesso provvedimento di chiusura ad altri locali.