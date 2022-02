Sindaci e pescatori: “Lasciateci ripopolare laghi e torrenti”

C’è preoccupazione in valle Varaita non solo tra i pescatori, ma anche nelle amministrazioni comunali coinvolte per le problematiche che riguardano l’attività di pesca sportiva, una questione che riguarda tutte le valli del Cuneese.

Nei giorni scorsi, presso la sala del Consiglio di Sampeyre, per iniziativa del sindaco del capoluogo varaitino, si è svolta una riunione al riguardo.

Erano presenti i sindaci di Sampeyre, Roberto Dadone, di Pontechianale, Andreino Allasina, e di Frassino, Roberto Ellena.

Insieme a loro anche rappresentanti delle società di pesca sportive di Pontechianale, Sampeyre e Brossasco (quest’ultima per quanto riguarda il torrente del vallone di Gilba).

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le motivazioni per cui, già nel corso del 2021 e tutt’ora, sono vietate le immissioni di trote fario e iridee nei laghi e nei torrenti, pratica che si è svolta regolarmente per quasi un secolo, fino all’entrata in vigore di una nuova normativa europea.

In collegamento online, sono state esposte le problematiche anche al presidente della Provincia, Federico Borgna, il quale si è dichiarato disponibile ad approfondire l’argomento di concerto con l'amministrazione regionale.

Sempre in collegamento online anche il presidente della commissione regionale Caccia e Pesca, Paolo Bongioanni, il quale ha assicurato che nel breve tempo verrà adottata una delibera regionale che si spera possa, almeno in parte, risolvere una questione che va oltre la dimensione dell’attività sportiva interessando ambiti che riguardano altri aspetti, non ultimo quello derivante dal danno economico.

Si è altresì approfondito il problema dei canoni che le società versano alla Provincia e che, non potendo ora gestire le riserve, non possono essere corrisposti per mancanza di introiti.

Nel corso del 2021, attingendo alle quote versate dai soci, si è fatto fronte al pagamento del canone di concessione, ma quest’anno non sarà più possibile.

"Non va dimenticato – afferma il presidente della società pesca sportiva Valle Varaita Renato Baralis che ha competenza sul corso del Varaita che va dal lago di Sampeyre alla diga di Pontechianale - che l'attività di pesca ha una ricaduta economica ad ampio raggio su molte attività economiche nei vari comuni della valle, che subiscono così un ulteriore danno".

Osserva il sindaco Dadone: "La pesca sportiva per il nostro territorio è un importante volano turistico. La non riapertura delle riserve ne decreterebbe la chiusura definitiva. Questo è quanto abbiamo evidenziato al presidente della Provincia e al consigliere regionale Paolo Bongioanni.

Da non dimenticare inoltre – annota il sindaco di Sampeyre - che una eventuale chiusura porterebbe ad una perdita di ulteriori posti di lavoro in una situazione già duramente provata dalla pandemia".

Afferma dal canto suo il consigliere regionale Paolo Bongioanni, presidente della Commissione regionale a ciò preposta: "Il mondo della pesca sportiva e dell’allevamento ittico ha subito danni enormi a causa di regolamenti europei scritti da burocrati che vivono dietro una scrivania, avulsi dal rapporto con il territorio. Noi siamo obbligati nel rispetto delle imprese che operano nell’ allevamento ittico, che rappresenta una straordinaria eccellenza del territorio, dell'attività turistica legata alla pesca sportiva, degli appassionati di pesca a risolvere il problema. È prevista – spiega Bongioanni – la possibilità di andare in deroga per un biennio alla normativa europea".

C’è ancora uno scoglio strettamente tecnico da superare, ma importante per i pescatori.

La deroga sembra infatti poter consentire esclusivamente l’immissione di trote fario “mediterranee” ma non di quelle “atlantiche”, come richiedono le società di pesca.

Anche su questo aspetto Bongioanni cerca di rassicurare. "Dobbiamo trovare il modo – afferma – che sia permessa l'immissione nei nostri corsi d'acqua della trota fario “atlantica”, una specie che peschiamo da decenni nei nostri corsi d'acqua".

È attesa per venerdì prossimo 18 febbraio, salvo imprevisti, la delibera che dovrebbe dare un po’ di ossigeno al comparto.