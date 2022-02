Un nuovo mezzo fuoristrada per il Soccorso alpino del Monviso [FOTO]

Un nuovo pick-up, un Mitsubishi L200, al servizio del Soccorso alpino “del Monviso”.

Il nuovo mezzo fuoristrada è stato presentato ieri sera, all’interno della cornice di Palazzo Drago, a Verzuolo, la cittadina dove ha sede una delle tre stazioni che compongono – insieme a Casteldelfino e Crissolo – la Quattordicesima Delegazione, proprio la Monviso.

Il mezzo è stato acquistato grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, con appositi contributi per dotare la Delegazione del Soccorso alpino di un nuovo mezzo.

Il pick-up è stato colorato con le livree istituzionali del Corpo, dotato di sistemi di segnalazione acustica e luminosa, e attrezzato con tutto il materialae necessario per gli interventi di soccorso in montagna ed in ambiente impervio.

A presentarlo, Luigi Richard, capo della Quattordicesima Delegazione.

Richard ha parlato di un “momento particolare”. Un momento importante, perché “nuovi mezzi consentono tempi più rapidi d’intervento, velocizzando le operazioni di trasferimento dei volontari.

Grazie alle caratteristiche del nuovo mezzo – ha detto Richard – saremo in grado di intervenire con tutte le dotazioni tecniche, come corde, barella, zaino, materiale sanitario per le operazioni di soccorso, all’interno delle quali non sempre possono essere organizzati trasferimenti con mezzi ordinari.

Esprimo viva soddisfazione per il gesto, sia sul piano umano che sul piano istituzionale, dal momento che l’acquisto e l’allestimento del nuovo pezzo si è reso possibile grazie alla disponibilità di Enti pubblici locali. Un riconoscimento non banale per il Soccorso alpino”.

Hanno infatti contribuito all’operazione il Bacino imbrifero montano del Po (Richard ha ringraziato in particolar modo il presidente Marco Margaria “per aver dato lo spunto all’iniziativa”), l’Unione dei Comuni del Monviso, il Bacino imbrifero montano del Varaita, l’Unione Valle Varaita, i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Saluzzo, Crissolo, Verzuolo e l’azienda Bucher di Revello.

“E poi – ha chiosato Richard – consentitemi i ringraziamenti a tutti gli operatori del Soccorso alpino, anche a nome di tutte le persone che potranno essere soccorse in modo rapido e tempestivo”.

“Quando parliamo del volontariato – ha poi detto il vicesindaco di Verzuolo Giampiero Pettiti – le parole sono sempre ovvie. Siete una risorsa assoluta, e come Comune di Verzuolo abbiamo siamo orgogliosi di ospitare la vostra sede, e di avere il capodelegazione proprio di Verzuolo: giochiamo in casa”.

Alla presentazione del nuovo mezzo era presente anche Daniele Fontana, vicepresidente regionale del Soccorso alpino: “Grazie a tutti, perché sappiamo che in questi tempi non è facile trovare i soldi. Come diceva Richard, avere un mezzo efficiente oggi ci permette di spostare le persone. Il Monviso, in questo ultimo anno, ha richiesto una marea di interventi: le nostre stazioni qui sono dislocate nelle vallate, ci si deve muovere e si devono avere mezzi che permettano il trasferimento rapido di personale e materiale”.

Il mezzo verrà ora destinato alla stazione di Crissolo. Sarà rimessato a Paesana, dove l’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano ha concesso in comodato d’uso al Soccorso alpino due garage di proprietà comunale, alle spalle del Municipio, lungo via Cimitero.

Qui verrà parcheggiato il mezzo, con tutto il materiale in dotazione, pronto a partire in caso di emergenza.

Gianluca Bocca, capostazione del Soccorso alpino di Crissolo: “Il mio grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile l’acquisto. Grazie per la sensibilità che avete avuto. È stato un gran bel gesto”.